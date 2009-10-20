Знакомьтесь: Несвижский район
Первое упоминание о Несвиже относится к 1223 году, с 1513 года землей владели
Радзивиллы. Вскоре город стал центром княжества, а новые хозяева полностью его перестроили. В XVI-XVIII веках здесь работала типография, где печатали свои книги Василий Тяпинский и Сымон Будный. К XVIII веку Несвиж стал важным культурным центром: действовали кадетский корпус, балетная и музыкальная школы, капелла и театр
Радзивиллов.
Сегодня Несвижский район — один из основных туристических центров Беларуси, богатый историческими памятниками. Наиболее известен Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». Строительство каменного замка началось в 1582 году. В то время он представлял собой четырехугольник, окруженный высоким валом с бастионами на углах и рвом с водой. Напротив въездных ворот был возведен княжеский дворец, рядом — арсенал и «каменица» с дозорной башней. Также в замке разместили казармы, тюрьму, литейную мастерскую, склады с провиантом, пекарню. Дворец пережил не одну войну. После реставрации для посетителей он открылся в 2012 году. Сегодня это один из наиболее популярных маршрутов для туризма в стране. Здесь проводят экскурсии по дворцу, квесты, анимационные представления, фотосессии, занятия, лекции.
Интерес вызывает и Несвижский костел иезуитов, или Фарный костел, сооруженный в 1584-1593 годах по проекту итальянского архитектора Джованни Бернардони. Храм стал первым на территории Восточной Европы памятником архитектуры барокко. Трехнефная базилика расписана внутри фресками XVIII века. Главный фасад имеет двухъярусную композицию, где хорошо отражены вертикальные и горизонтальные членения, первые из которых представлены пилястрами, а вторые — развитыми поясами карнизов. В костеле представлены и надгробные скульптуры начала ХVII столетия, посвященные основателю храма князю Радзивиллу Сиротке и его детям. Кстати, храм — это родовая усыпальница Радзивиллов.
Познакомиться с прошлым Беларуси приглашает Несвижский историко-краеведческий музей. Учреждение расположилось в здании конца ХІХ века, которое, по некоторым сведениям, было построено для ремесленного училища. Экспозиция музея создана на основе исторического и этнографического материала, который собирался с 1986 года, официальное открытие музея состоялось в 1995 году. Сегодня здесь представлены зал этнографии «Сберегая самобытность» с интерьером крестьянской избы конца XIX, экспозиция «Торговля и ремесла Несвижчины» с имитацией мастерской сапожника и фрагментами торговых рядов, экспозиция «Несвиж на перекрестках эпох» с фотографиями Радзивиллов и архивными документами. Зал «Война. Трагедия. Подвиг» посвящен военным конфликтам ХХ века, в качестве спасенных ценностей представлены иконы, складни, настольные кресты XIX-XX веков. Музейный объект «Кузница» представит процесс кузнечного ремесла. В гончарной мастерской проводят занятия по выпуску сувениров. В квартире-музее художника-реалиста Михаила Севрука представлены два периода его творчества.
А в Несвижской центральной районной библиотеке
им. Павла Пронузо на протяжении пяти лет реализуется акция в поддержку книги и чтения «Библионочь», приуроченная ко Дню библиотек. Ежегодно участие в ней принимают около 200 жителей района. Также с 2015 года ежегодно в мае здесь организовывается фестиваль имени Павла Пронузо — известного белорусского поэта, ветерана Великой Отечественной войны. Во время фестиваля проходят театральные постановки, конкурсы юных читателей, реалити-шоу.
Среди предприятий одним из крупнейших является Городейский сахарный комбинат. Здесь выпускают сахар, повидло, подварки, начинки, конфитюры, джем, соки и нектары. Широко известно и белорусско-голландское совместное предприятие ООО «Фармлэнд». Стартовым направлением стало производство инфузионных растворов в контейнерах из поливинилхлорида с расчетным объемом 330 000 упаковок в месяц. Здесь также производят жидкие лекарства, твердые лекарственные формы, смеси для энтерального питания, лекарства на основе плазмы крови.