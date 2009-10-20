Вниманию плательщиков обязательных страховых взносов!
Мядельский районный отдел Минского областного управления ФСЗН сообщает об изменении порядка и сроков представления документов персонифицированного учета с 01.01.2019:
- форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» представляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. За 1 квартал 2019 года форма ПУ-2 представляется с 01.04.2019 по 10.04.2019;
- форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения» представляется в течение месяца, следующего за отчетным кварталом. За 1 квартал 2019 г. — с 01.04.2019 по 30.04.2019.
Дополнительно сообщаем, что Форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения» за 2018 год представляется в течение 1 квартала 2019 года по форме ранее утвержденного образца не позднее 31.03.2019.
Непредставление документов персонифицированного учета в установленные сроки влечет административную ответственность в соответствии со статьей 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Обращаться в районный отдел ФСЗН по телефонам: 55-3-20,
54-0-23, 54-0-03.