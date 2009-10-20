Санаторий «Приозерный»: на финишной прямой к Олимпу
КОГДА речь заходит о лучших здравницах нашей страны, мы вспоминаем, прежде всего, близкие нам «Приозерный», «Сосны», «Спутник»… И, как оказывается, в этой высокой оценке очень близки к истине. Подтверждением тому и республиканское совещание, на котором подвели итоги работы по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения в прошлом году и поставили задачи на нынешний. Проходило оно на озере Нарочь в широко известном «Приозерном» с участием представителей Аппарата Совмина, Управления делами Президента, ряда министерств и ведомств, начальников областных управлений Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, собственников и руководителей здравниц Беларуси. Прежде чем собраться на пленарное заседание, которое проходило в уютном актовом зале, многочисленные гости ознакомились с материально-технической и лечебной базой комфортного и солидного курортного предприятия. А она не может не впечатлить, что бы мы ни взяли! То ли номера для проживания, то ли многогранное и эффективное лечение, то ли здоровое питание по принципу шведского стола в двух просторных залах ресторана, то ли современный бассейн с банным комплексом.
Сказано кратко, а сколько всего самого разнообразного и полезного для человека включает в себя хотя бы последняя позиция из перечисленных выше?! Привлекательная водная гладь почти на четверть тысячи «квадратов» для любителей поплавать, гидромассажный и детский бассейны, финская сауна, русская парная, турецкий хаммам, комната льда, мини-бар. Большинство гостей были в закономерном восхищении и от SPA-центра. Одного из лучших в Беларуси, по мнению директора санатория Алексея Шапетько. В здравнице внимательно следят за инновациями, а лучшее и востребованное активно внедряют в свою лечебную базу, которую со знанием дела курирует и развивает опытный заместитель директора по медицинской части Валентина Сасимович. Здесь уместно вспомнить не только широкий спектр медицинских диагностических услуг для отдыхающих, но и ударно-волновую терапию, лазерный липолиз, «дорожку Кнейпа», процедуру гидромагнитотерапии на аппарате «АкваСПОК», которая позволяет укрепить иммунитет человека, усилить кровообращение и обменные процессы в организме.
Пользуются спросом внедренные относительно недавно восточный массаж (помогает избавиться от хронической усталости, болевых ощущений и повышает жизненный тонус), процедура по ионному очищению организма от токсичных веществ на аппарате «IonCleanse», те же янтарные лежаки. Многие из нас слышали, что еще в средние века в Европе янтарю приписывали обладание магическим воздействием. Да и ныне он в цене не только в среде производителей украшений — окаменевшую смолу эффективно используют и для лечения болезней. Давно замечено, что необработанный золотистый камушек обладает чудесными бактерицидными свойствами: на нем нет ни одной бактерии! Сильные антиоксидантные свойства янтаря, оказывающие защитное и омолаживающее влияние на органы и кожу человека, находят подтверждение и в исследованиях современных ученых. Скажу без преувеличения, что все медицинские процедуры, услуги, которые оказывают в «Приозерном», даже перечислить непросто — их ассортимент огромен!
Попутно для гостей некоторые предприятия из системы Управления делами Президента Республики Беларусь организовали выставку-дегустацию продуктов питания. В частности, «Молочный гостинец», Пинский мясокомбинат, ОАО «Александрийское» — мощный сельскохозяйственный комплекс по производству мяса и полуфабрикатов из птицы, свинины, колбасных изделий, молока. Там занимаются также и разведением рыбы, выращиванием яблок и грибов вешенок. А торговое объединение «Белхудожпромыслы» представило в широком ассортименте сувенирную и швейную продукцию.
При открытии пленарного заседания участников совещания приветствовал председатель районного исполнительного комитета Анатолий Войнилко. Анатолий Марьянович кратко познакомил гостей с социально-экономическим развитием курортного озерного края. При этом отмечалось, что именно Мядельщина формирует в основном экспорт туристических услуг в столичной области. Район ежегодно принимает более ста тысяч человек, которые приезжают на Нарочь оздоровиться, ознакомиться с местными достопримечательностями.
Затем итоги работы здравниц страны за прошлый год подвел директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Геннадий Николаевич сделал акцент на то, что санатории Беларуси, которых больше сотни, завершили прошедший год хорошо. Их загрузка превысила восемьдесят процентов, заметно возрос и экспорт услуг. Есть все основания рассчитывать на более эффективную работу и в нынешнем году. Особенно с учетом того, что в правительстве ведется проработка вопроса по дальнейшей либерализации визового режима.
Присутствующие также с интересом прослушали выступление начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргариты Левченко. Она поведала о взаимодействии Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и Постоянного комитета Союзного государства в области реализации мероприятий по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Полезной информацией о инновационных технологиях, применяемых в санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения, поделился заместитель генерального директора ОАО «Белагроздравница» Виктор Пономарев. А затем наступил долгожданный момент объявления и награждения победителей соревнования среди здравниц страны. Первое место присуждено санаторию «Юность». Его директору Дмитрию Рыбко, кстати, воспитаннику Мядельщины, Геннадий Болбатовский вручил соответствующую грамоту. На втором месте в стране — наш санаторий «Приозерный», и на третьем — «Радон». Грамотой Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения отмечена также эффективная и созидательная работа директора НДЦ «Зубренок» Надежды Онуфриевой…
После республиканского совещания поинтересовался у директора санатория «Приозерный» Алексея Шапетько, как и за счет чего удалось выйти на почетное второе место в стране среди многочисленных здравниц. Алексей Александрович считает, что секрет кроется в слаженной, ответственной и творческой работе всех подразделений предприятия.
— Нельзя сказать, — утверждает руководитель, — что больше всех для общего успеха сделали, например, врачи или повара. У нас нет мелочей. Имидж учреждения, его привлекательность формируют и дворники, и горничные, и администраторы. Нужно учитывать, что в здравнице круглосуточно находится большое количество отдыхающих, сейчас — более четырехсот, а их безупречное обслуживание требует серьезного и напряженного труда. В нашем коллективе сегодня насчитывается триста пятьдесят человек, каждый занят своими обязанностями, и буквально от каждого зависят благополучие и востребованность здравницы, с какими настроением и впечатлениями покидают ее наши гости. И это никакое не преувеличение, а реальная действительность. В дирекции понимают и то, что высокая ответственность сотрудников требует и достойной оплаты труда. Именно ее и получают наши работники, по прошлому году среднемесячная зарплата составила 1042 рубля. Еще более высокой она ожидается в нынешнем году.
Оказывается, для такого оптимистического заявления есть
все предпосылки. И, прежде всего, итоги работы за январь-февраль, которые радуют. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на десять процентов возросло количество отдыхающих. Отсюда — и более ощутимая выручка, и возможность поднять людям за старательную, эффективную работу служебные оклады, что и сделано с 1 февраля. Это своего рода клад коллективных усилий, предпринятых в здравнице за последние годы по ремонту, реконструкции зданий и сооружений, повышению уровня сервиса, внедрению востребованных новинок по питанию и лечению. Как раз то, что дает сегодня ощутимый эффект. Не собираются здесь останавливаться в этом направлении и в ближайшей перспективе. Вот и сегодня приводят в порядок кровлю столовой, на очереди — фасады и коммуникации. За прошлый год смогли аккумулировать и направить на проведение разного рода строительных работ и материалы порядка трех миллионов рублей собственных средств. При этом дирекция не использует ни заемные, ни кредитные финансовые средства, что позволяет не разоряться на выплате банковских процентов. Многое сделано по модернизации корпуса «Приозерный»: приведены в образцовый порядок два этажа, открыты дополнительные номера, в них появилась современная мебель.
В нынешнем году в дирекции рассчитывают сделать ощутимый крен в сторону новейшего медицинского оборудования. Недавно купили аппарат УЗИ, закрепили его за опытным врачом функциональной диагностики и ультразвуковых исследований Натальей Командирчик. Теперь прорабатывается вопрос о приобретении барокамеры. Стоит она немало, порядка ста двадцати тысяч рублей, зато позволяет проводить множество медицинских манипуляций по лечению тех же сердечных заболеваний.
Безусловно, своеобразным экзаменом для санатория явилось и проведение на его базе республиканского совещания. И коллектив достойно справился с поставленной задачей, не ударил, как говорится, лицом в грязь. Это касается слаженных и успешно функционирующих служб Марины Дамшель и Галины Коробовой, Михаила Блузмана и Виталия Филипповича, Виктора Деруги и Татьяны Шам, Ирины Буткевич и Сергея Нехвядовича, Марины Августинович и Александра Войтеховича, Людмилы Танана и Елены Короткой, Ивана Байко и Виктора Сиськевича, Владимира Левоцкого и Кирилла Маркелова, Олега Кремиса и всей администрации здравницы во главе с Алексеем Шапетько. Алексей Александрович добрым словом вспомнил и сотрудников нашего ГАИ, которые помогли толково расставить около сотни автомашин, на которых из разных концов страны приехали участники республиканского совещания. А еще на прощание Алексей Шепетько заметил следующее: «По натуре отношусь к категории максималистов. По моему убеждению, санаторий «Юность» действительно сегодня самый лучший в Беларуси, там многому можно поучиться. А под номером два — сами знаете кто. Это пока… Впереди у нас еще десять месяцев, и мы постараемся использовать это время максимально эффективно для выхода нашей здравницы на высшую в стране позицию». Такое стремление руководителя понятно и вызывает симпатию. Остается надеяться, что все у коллектива «Приозерного» получится и сложится наилучшим образом.
Павел ЖУКОВ.