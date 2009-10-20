Знакомьтесь: Мядельский район

Древний Мядель возник рядом с одноименным озером в начале ХI века как пограничное укрепление Полоцкого княжества. Его название происходит от литовского «medinis», что означает лесной, деревянный. Несмотря на то, что в середине ХV века после нескольких эпидемий чумы и холеры жители поселения переместились на северный берег озера Мястро, название городка осталось прежним. В 1762 году Мядель получил Магдебургское право, потом в результате второго (1793) и третьего (1795) разделов Речи Посполитой этот озерный край был присоединен к Российской империи. А Мядельский район был образован в 1940 году. Сегодня он насчитывает около 310 населенных пунктов и занимает территорию в 2 тыс. кв. км.

Современные жители района не забыли достижения предков. Так, любителей изделий ручной работы приглашают посетить выставку-ярмарку народных промыслов и ремесел «Камарова — кола дзён». Ежегодно в третью субботу июня в деревне Комарово гости могут принять участие в спортивно-развлекательных мероприятиях, детских конкурсах, мастер-классах по гончарному и кузнечному делу, лозо- и соломоплетению, вытинанке и вышивке, резьбе по дереву и другим ремеслам.

Раз в два года в июле в районном центре проходит республиканский фестиваль хорового искусства «Певчее поле». Любители белорусской песни представляют конкурсную программу продолжительностью до 15 минут с произведениями патриотической тематики, белорусской народной песней, духовной музыкой, обязательным репертуаром для исполнения сводным хором.

Поклонники религиозного туризма могут принять участие в крестном ходе на Мядельскую кальварию — историческое место поклонения католических верующих, которое было построено в 1772 году по образу «Крестного пути» в Иерусалиме.

По пути к кальварии можно заглянуть в костел Богоматери Шкаплерной, расположенный в Мяделе недалеко от озера Мястро. Храм является примером слияния ренессанса и барокко. А в январе текущего года в костеле нашли мощи святой Цецилии (римской мученицы III века), а также мощи Папы Римского Григория I Великого и святой Терезы Младенца Иисуса с сертификатами за подписями и печатями, которые подтверждают их подлинность. В тайнике обнаружили и приходские книги (крещений, венчаний, погребенных и родившихся) XIX и начала XX веков.

За отдыхом — на озеро Нарочь. За свои размеры (почти 80 кв. км) озеро получило название «Белорусское море». Водоем образовался из-за таяния ледника несколько тысячелетий назад: на затопленной территории со временем началось понижение уровня воды, в результате чего и образовалась Нарочанская группа озер. Слово «Нарочь» имеет несколько толкований. Одна из легенд гласит, что название озеру подарила прекрасная девушка с чарующим голосом — Нара. По преданию, у озера она повстречалась пану, который захотел взять ее в жены, на что получил категорический отказ: у Нары уже был жених. Пан приказал слугам убить молодого человека, а Нару привести в его дом. Приказ был выполнен, однако девушка не смогла жить рядом с ужасным человеком, убившим ее возлюбленного. И она сожгла дом похитителя, а сама сбежала. Слуги догнали Нару у озера, где пан и встретил ее, но красавица отказалась вернуться в неволю и бросилась в озеро. Согласно второй версии название основано на словах из балтской группы языков: корень «nar» означает воду.

На берегу Нарочи в 2014 году был построен экскурсионно-туристический комплекс «Аптекарский сад». Здесь любители отдыха на природе могут познакомиться с технологиями ландшафтного дизайна, узнать больше о выращивании, сборе и сушке лекарственных растений.

В 60-70 годы на территории возле озера возникла крупнейшая курортно-оздоровительная зона Беларуси. А в 1999 году для сохранения ландшафтов, биологического разнообразия и генетического фонда растительного и животного мира был образован национальный парк «Нарочанский». Сегодня он занимает более 87 тыс. га, кроме заповедных угодий (8,4%), включает санаторно-курортную, хозяйственную зоны. Протяженность парка с севера на юг — 34 км, с запада на восток — 59 км. В парке 36 памятников природы республиканского и местного значения. Здесь размещаются особо ценные природные комплексы — заказники «Голубые озера» (ландшафтный), «Черемшицы» и «Швакшты» (гидрологические), «Полуостров Черевки» (геологический), «Некасецкий», «Рудаково», «Пасынки» (биологические). В парке находится самая большая курортная зона Беларуси, объединяющая 11 санаториев и оздоровительных центров. Для туристов разработано около 30 экскурсионных маршрутов, организуются многодневные пешие, велосипедные и водные походы. На побережьях девяти озер оборудовано 16 туристических стоянок. Летом можно совершить путешествие на вертолете и увидеть красивейшие места с высоты птичьего полета, принять участие в охотничьих и рыболовных турах, подводной охоте, дайвинге.

Привлекает туристов и озеро Мястро, которое находится у границ Мяделя. Его площадь составляет 13,2 кв. км, глубина — от 5,4 до 11,3 м. У Мястро есть интересная особенность: очень редко при долгой штилевой погоде можно наблюдать расслоение воды на пласты различной плотности. Говорят, картинка завораживает.

А между озерами Нарочь и Мястро для сохранения природных богатств Беларуси в 2002 году на базе национального парка «Нарочанский» был создан дендрологический сад имени Сергея Гомзы. Его территория разделена на пять ботанико-географических зон: на каждом участке представлены растения, характерные для данного региона. Коллекционный фонд насчитывает около 400 пород различных растений: хвойные и лиственные деревья, плодово-ягодные деревья и кустарники, декоративные и лекарственные растения, пряно-ароматические травы.

Культурный отдых предлагает художественная галерея народного художника Беларуси, уроженца Мядельщины Василия Шаранговича. В экспозиции представлено 130 работ мастера, среди которых иллюстрации к произведениям классиков белорусской и мировой литературы, станковые работы, акварели и рисунки. В работах художника воспевается мощный созидательный дух белорусов, земная красота. Значительное место в творчестве Василия Шаранговича занимают пейзажи, главным образом мядельские.

В свою очередь Мядельский музей народной славы приглашает познакомиться с историческим прошлым края. Вниманию посетителей представлено 10 тематических залов, посвященных древнейшей истории края, Нарочанской операции 1916 года, революции 1917 года и межвоенному периоду 1921-1940 годов, Великой Отечественной войне, конфессиям района, народному образованию, знаменитым землякам, воинам-интернационалистам.