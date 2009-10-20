ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА

Угарныйгаз (монооксид углерода, оксид углерода, окись углерода, СО) — это продукт сгорания, который является ядовитым газом без цвета и запаха.

Образование смеси угарного газа происходит в результате горения в условиях недостатка кислорода. Повышение концентрации окиси углерода в помещении происходит в случае отсутствия притока свежего воздуха, плохой работы вентиляции, неисправных дымоходах при работе газоиспользующего оборудования.

Еще свежи в памяти трагические случаи в Борисове, где отравление угарным газом стало причиной гибели шести человек в жилом доме и в одном из кафе Слуцка, вынудил задуматься о безопасной эксплуатации бытовых приборов даже самых легкомысленных граждан.

Большинство из нас скептически относится к визитам соответствующих специалистов, считая подобный контроль мероприятием «для галочки». В век технического прогресса как-то не верится, что человеческая жизнь может зависеть от самых простых и будничных вещей. Оказалось, может, и не только своя собственная, но и жизнь соседа.

Главная опасность угарного газа в том, что он не имеет запаха и цвета и при этом даже небольшой его концентрации достаточно, чтобы вызвать необратимые последствия. Уже после нескольких вдохов появляются первые симптомы отравления: головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации. Нахождение в течение 5 минут в помещении, содержащем в воздухе всего 0,32% угарного газа, опасно для жизни, а при концентрации СО во вдыхаемом воздухе 1 % после нескольких вдохов наступают судороги и двигательный паралич. Человек теряет сознание и умирает через 2 – 3 минуты.

Единственный эффективный способ избежать трагедии — выполнение всех требований безопасной эксплуатации газовых котлов и проточных водонагревателей. И здесь даже самые, казалось бы, несущественные претензии специалистов полностью оправданы.

Для исключения воздействия опасного газа на обслуживающий персонал в отопительных и производственных котельных с постоянным присутствием персонала предусматривается система контроля концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи природного (сжиженного) газа.

Согласно пунктам 43 Правил пользования газом в быту и 263 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения дымовые и вентиляционные каналы обязательно проверяются при вводе оборудования в эксплуатацию, а затем перед каждым отопительным сезоном. А вот дымовые каналы от газовых колонок, если они изготовлены из кирпича, проверяются и чистятся как минимум раз в три месяца.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

Вынести пострадавшего на свежий воздух.

Устранить поступление угарного газа. Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение.

Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать “скорую помощь”.

Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.

Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом.

Необходимо помнить, что во время выведения пострадавшего из помещения с опасной концентрацией угарного газа, в первую очередь необходимо обезопасить себя, во избежание отравления также. Основным “противоядием” при отравлении угарным газом, служит кислород.

При малейших сомнениях нужно обращаться в диспетчерскую ЖКХ. Согласно белорусскому законодательству за техобслуживание зданий, в том числе и вентиляционных каналов, отвечает коммунальная служба. Наверное, стоит все-таки лучше довериться профессионалам, чем пытаться самостоятельно устранить проблему. Тем более что эта опасность не имеет ни цвета, ни запаха.

Кудряшов Виталий, главный государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора.