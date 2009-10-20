ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА

Угарный газ  (монооксид углерода, оксид углерода, окись углерода, СО) — это продукт сгорания, который является ядовитым газом без цвета и запаха.

Образование смеси угарного газа происходит в результате горения в условиях недостатка кислорода. Повышение концентрации окиси углерода в помещении происходит в случае отсутствия притока свежего воздуха, плохой работы вентиляции, неисправных дымоходах при работе газоиспользующего оборудования.

Еще свежи в памяти трагические случаи в Борисове, где отравление угарным газом стало причиной гибели шести человек в жилом доме и в одном из кафе Слуцка, вынудил задуматься о безопасной эксплуатации бытовых приборов даже самых легкомысленных граждан.

Большинство из нас скептически относится к визитам соответствующих специалистов, считая подобный контроль мероприятием «для галочки». В век технического прогресса как-то не верится, что человеческая жизнь может зависеть от самых простых и будничных вещей. Оказалось, может, и не только своя собственная, но и жизнь соседа.

Главная опасность угарного газа в том, что он не имеет запаха и цвета и при этом даже небольшой его концентрации достаточно, чтобы вызвать необратимые последствия. Уже после нескольких вдохов появляются первые симптомы отравления: головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации. Нахождение в течение 5 минут в помещении, содержащем в воздухе всего 0,32% угарного газа, опасно для жизни, а при концентрации СО во вдыхаемом воздухе                1 % после нескольких вдохов наступают судороги и двигательный паралич. Человек теряет сознание и умирает через 2 – 3 минуты.

Единственный эффективный способ избежать трагедии — выполнение всех требований безопасной эксплуатации газовых котлов и проточных водонагревателей.                   И здесь даже самые, казалось бы, несущественные претензии специалистов полностью оправданы.

Для исключения воздействия опасного газа на обслуживающий персонал в отопительных и производственных котельных с постоянным присутствием персонала предусматривается система контроля концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи природного (сжиженного) газа.

Согласно пунктам 43 Правил пользования газом в быту и 263 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения дымовые и вентиляционные каналы обязательно проверяются при вводе оборудования в эксплуатацию, а затем перед каждым отопительным сезоном. А вот дымовые каналы от газовых колонок, если они изготовлены из кирпича, проверяются и чистятся как минимум раз в три месяца.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

  • Вынести пострадавшего на свежий воздух.
  • Устранить поступление угарного газа. Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение.
  • Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать “скорую помощь”.
  • Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.
  • Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом.

 

Необходимо помнить, что во время выведения пострадавшего из помещения с опасной концентрацией угарного газа, в первую очередь необходимо обезопасить себя, во избежание отравления также. Основным “противоядием” при отравлении угарным газом, служит кислород.

При малейших сомнениях нужно обращаться в диспетчерскую ЖКХ. Согласно белорусскому законодательству за техобслуживание зданий, в том числе и вентиляционных каналов, отвечает коммунальная служба. Наверное, стоит все-таки лучше довериться профессионалам, чем пытаться самостоятельно устранить проблему. Тем более что эта опасность не имеет ни цвета, ни запаха.

 

Кудряшов Виталий, главный государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора.



21 лютага 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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