О порядке и сроках уплаты обязательных страховых взносов и представлении документов персонифицированного учета в ФСЗН индивидуальными предпринимателями за 2018 год
Порядок уплаты обязательных страховых взносов (далее — взносы) регулируется Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40.
Постановка на учет в качестве плательщика взносов осуществляется в органах Фонда по месту жительства индивидуального предпринимателя автоматически со дня внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).
Сумма обязательных страховых взносов, причитающаяся к уплате в бюджет фонда, исчисляется из определяемого индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами дохода за период осуществления предпринимательской, нотариальной и адвокатской деятельности в отчетном году. При этом сумма взносов должна быть не менее суммы, исчисленной за указанный период из суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.
Сумма минимальных заработных плат за 2018 год составила 305*12= 3660,00 рублей, сумма обязательных страховых взносов — 1281 рублей (106,75*12=3660,00*35%).
Уплата взносов осуществляется в течение года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Обязательные страховые взносы, поступившие в бюджет фонда после 1 марта, относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде.
Платежи принимаются наличными денежными средствами в кассы банков, а также с использованием платежно-справочных терминалов, инфокиосков, интернет-банкинга, мобильного банкинга, банкомата, устройств приема наличных денег (cash-in) и других пунктов банковского обслуживания, подключенных к системе «Расчет».
Периоды осуществления предпринимательской деятельности и суммы обязательных страховых взносов за эти периоды отражаются в индивидуальных сведениях по форме ПУ-3 (далее — форма ПУ-3).
С 1 января 2018 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 № 500 «О государственном социальном страховании» периоды неосуществления в отчетном году предпринимательской деятельности также указываются в форме ПУ-3.
Форма ПУ-3 представляется в органы Фонда не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Она может быть представлена в электронном формате (с приложением документов на бумажных носителях, заверенных подписью плательщика) в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщика взносов, а также в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью. Электронные документы предоставляются с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал Фонда (http://portal.ssf.gov.by).
Для сведения
Добровольный порядок уплаты взносов предусмотрен для индивидуальных предпринимателей, которые:
- одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в трудовых отношениях; а также связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются взносы;
- являются получателями пенсий;
- имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
- получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме;
- участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза.
Не внесенная в срок сумма обязательных страховых взносов является недоимкой. На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату уплаты взносов.
Кроме того, в соответствии Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, согласно ст. 11.54 неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы указанных взносов.
Платежи перечисляются с указанием своего учетного номера (УНПФ) на расчетный счет № BY28AKBB36029460100080000000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код банка AKBBBY2X, УНП 604639003, получатель платежа УГК ГУ МФ РБ по Минской области, код платежа 03512 (страховые взносы), 13512 (пеня).
В случае непогашения задолженности она будет взыскана на основании исполнительной надписи.
Помните, что в стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда согласно законодательству о государственном социальном страховании (ст. 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»).
Более подробную информацию об уплате взносов можно получить в Мядельском районном отделе Минского областного управления Фонда социальной защиты населения (г. Мядель, ул. Нарочанская, 9, тел. 55-3-20,54-0-23,
54-0-03).
И. Лукашевич.
Начальник районного отдела
Миноблуправления Фонда.