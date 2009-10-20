Знакомьтесь: Молодечненский район

Молодечненский район, который основан в январе 1940 года, находится на северо-западе области. Сам город Молодечно впервые упоминается в 1388 году в письме князя Дмитрия Ольгердовича великому князю Ягайле. Название населенный пункт получил, скорее всего, от названия небольшой речки Молодечанки: рядом с местом, где она впадала в реку Уша, появилось первое поселение нынешнего города. В 1740 году польский король Сигизмунд ІІІ Август разрешил Молодечно проведение торгов 2 раза в неделю и ярмарок два раза в год, что содействовало развитию торговли и расширению хозяйственной деятельности местечка. А строительство Либаво-Роменской железной дороги (1870-е годы) превратило небольшой городок в железнодорожный узел.

Памятники исторического прошлого района актуальны для современников. Так, популярностью у местного населения и туристов пользуется чудо-крест, который можно увидеть возле дороги под одинокой липой в деревне Полочаны. Как он попал сюда и сколько ему лет, остается загадкой. Жители деревни крест оберегают, вешают на него рушники с пестрым орнаментом и цветочные венки. Говорят, что он хранит от бед и напастей, исцеляет от болезней — необходимо только приложить ладонь к загадочному теплому камню и попросить о сокровенном.

Приверженцы культурного отдыха могут заглянуть в Минский областной театр кукол «Батлейка». Учреждение было основано в 1990 году режиссером-кукольником Сергеем Юркевичем. Здесь ориентируются на старинные традиции белорусского искусства, христианскую духовность и общечеловеческую мораль. Свою миссию театр видит в национально-культурном возрождении Беларуси, создании спектаклей на основе национальной драматургии, детской и взрослой, старинной, классической и современной. За время работы театр поставил более 40 спектаклей, неоднократно награждался дипломами и призами на международных фестивалях театров кукол в России, Молдове, Украине, Литве, Германии, Италии, Сербии, Польше.

Привлекает туристов и музей Янки Купалы, расположенный в деревне Вязынка, где родился белорусский поэт. Решение увековечить его память было принято в 1945 году. Спустя три года музей принял посетителей. Рядом с домом-музем их встречает бюст Купалы, созданный скульптором Заиром Азгуром в 1972 году — поэт задумчиво смотрит в направлении родного дома. Экспозиция разделена на две части: мемориальную и историко-литературную. В мемориальной части размещается выставка с типичным убранством, характерным для крестьянских домов конца XIX столетия со старинными предметами мебели и посуды, ходунками и детской колыбелью, печью внушительных размеров. А историко-литературная часть посвящена детству и юности Янки Купалы, в ней представлены биографические материалы и рукописи, книги и фотографии.

Еще один знаковый объект — Дворец культуры Молодечно. Это ведущее учреждение и центральная площадка для проведения культурно-массовых мероприятий Минской области. Здесь ежегодно проходит около 400 мероприятий разного уровня, работает 32 кружка художественной самодеятельности и любительских объединений по интересам, творческие студии, которые посещают более тысячи жителей Молодечненского района.

Любителей активного времяпрепровождения приглашают в конно-спортивный комплекс «Полочаны», где разводят лошадей, обучают верховой езде, проводят экскурсии, праздники и фотосессии для детей и взрослых. Ежегодно в сентябре здесь проходит открытое первенство Молодечненского района по конному спорту.

Среди предприятий наиболее известно ОАО «Белхудожкерамика». Его история начинается с 1940 года, когда было организовано предприятие по производству товаров народного потребления, в том числе и гончарной посуды. За прошедшие десятилетия завод превратился в современное производство, оснащенное передовой техникой. Потребителю предлагают художественную керамику, посуду, наборы, вазы, сувениры, кружки.

В свою очередь ОАО «Молодечненский молочный комбинат» производит широкий ассортимент цельномолочной продукции, масло, сухое молоко, твердые сыры, казеин кислотный технический. А Молодечненский мясокомбинат может похвастаться колбасными и субпродуктовыми изделиями, сосисками и сардельками, мясными деликатесами, продуктами из шпика. Спальные гарнитуры, наборы корпусной мебели, столовые, прихожие, шкафы, витрины, тумбы и комоды предлагает фабрика «Молодечномебель».