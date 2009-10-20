XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка
Она работала с 6 по 10 февраля, её посетили 61 тысяч 800 гостей, сообщил председатель совета организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах — участниках СНГ, генеральный директор ПК ООО “Макбел” Дмитрий Макаров на церемонии закрытия, передает корреспондент БелТА.
“XXVI Минская книжная выставка стала рекордной по всем показателям: и по количеству стран-участниц, и по количеству посетителей, а также по числу мероприятий, проведенных за пять дней”, — подчеркнул генеральный директор ПК ООО “Макбел”.
В воскресенье завершилось самое масштабное книжное событие года — Минская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году она была посвящена Году малой родины и II Европейским играм и проходила под слоганом “Больше чем книги”. Всего был представлен 441 участник, из которых 164 — зарубежные гости, которые показали свои лучшие образцы книгоиздания. Впервые свои стенды представили Азербайджан, Украина, Казахстан, Израиль, Польша, Китай, Греция. В работе книжной выставки-ярмарки приняли участие представители 37 стран, которые не только показали новые издания, но и подвели итоги прошлого года, обсудили проблемы книжной отрасли и поделились опытом.
Центральным эспонентом выставки стала Россия, которая представила яркий национальный стенд площадью 200 кв. м и насыщенную программу с участием популярных поэтов и писателей. “Мы уже не первый год участвуем в Минской книжной выставке. Это для нас всегда почетно, приятно представить свое книгоиздание и любопытно узнать, как оно развивается в других странах. Белорусский читатель, с которым мы встречаемся на протяжении пяти дней вот уже несколько лет, — это читатель, очень любящий книгу, одновременно и традиционалист, которому нужна классика, и в то же время живо интересующийся тем, что выходит в России прямо сейчас. Нас радостно приветствуют, когда мы издаем писателей, живущих в Беларуси и пишущих на русском языке. И это тоже хорошо, потому что это и есть взаимное культурное обогащение. Ведь потрясающие книги надо читать на любом языке и в любой стране”, — отметил менеджер издательства “Время” Дмитрий Гасин.
На выставке-ярмарке состоялась торжественная церемония награждения победителей национального конкурса “Искусство книги”, подвели итоги республиканского конкурса на лучший книготорговый объект “Мы робім па-людску?!”, белорусско-российского интернет-конкурса для младших школьников “Святло маёй душы”, проекта “Слаўная кампанiя: рэANIMAцыя”, а также акции “Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет”. А V Международный симпозиум литераторов “Писатель и время” собрал более 50 писателей из 25 стран. Кроме того, в этом году впервые была проведена гастронеделя и курсировал поэтический автобус.
Минская книжная выставка открыла мировой календарь книжных форумов. Следующей площадкой для представления белорусской книги станет Вильнюсская книжная ярмарка, которая пройдет 21-24 февраля.
XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка проходила под слоганом “Больше чем книги” в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. На площадке около 3 тыс. кв. м представлено более 400 экспонентов от 37 стран. Организаторами выступали Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси, соорганизаторами — министерства иностранных дел, образования, культуры, ОАО “Белкнига”, ПК ООО “Макбел”.