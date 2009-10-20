Знакомьтесь: Минский район

Впервые Минск упоминается в письменных источниках в 1067 году, а Минский район официально был создан 29 июня 1934 года. Сегодня в 360 населенных пунктах этого региона проживает более 150 тыс. жителей. Район славится своим культурно-историческим наследием: на его территории можно найти 169 памятников, из которых 51 археологический и 14 архитектурных, сохранились усадебные и парковые ансамбли.

В частности, интерес представляет историко-культурный музей-заповедник «Заславль». Здесь можно увидеть городище «Замэчек» — памятник археологии Х-XII веков. Это остатки укрепленного поселения, построенного по указу киевского князя Владимира Святославича. На вершине холма был возведен кольцевой вал, укрепленный срубной оборонительной стеной с бруствером и крышей и окруженный безводным рвом. В качестве крепости функционировал до конца XI века.

В музее размещен также этнографический комплекс «Млын». Он находится на улице Рынковой и состоит из четырех построек: «млына» (самой мельницы, построенной в начале ХХ века), «кузні» (кузницы, оформленной согласно времени постройки), «хаты завозніка» (дома завозника, своеобразной местечковой гостиницы) и «свірна» (амбара). Заславская мельница — единственная старая паровая мельница в Беларуси.

А местная Спасо-Преображенская церковь является историко-культурной ценностью международного значения. Она была построена в Заславле в XVI-XVII веках. Первоначально храм имел бойницы в массивных стенах и был окружен валами, позже на смену бойницам пришел аттиковый пояс. Изначально это был кальвинистский храм для протестантов, потом — костел Михаила Архангела. В 1676 году храм передали доминиканскому монастырю, позже — униатам. К Русской православной церкви он перешел только в 1839 году.

Знаковым объектом Минского района является историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Это один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Он был создан к 60-летию победы в Великой Отечественной войне по инициативе благотворительного фонда «Память Афгана» при поддержке Президента Республики Беларусь.

Познакомиться с историей можно также в Белорусском государственном музее архитектуры и быта в Озерце. Здесь представлено 28 объектов народного зодчества: жилые хаты, ветряные мельницы, церковь, корчма. Сооружения разделены на три сектора: центральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье. Все объекты комплекса являются историко-культурными ценностями республиканского значения.

Минский район заинтересует и любителей активного отдыха. Здесь размещены спорткомплексы «Раубичи» и «Стайки». Территорию, на которой расположен первый спорткомплекс, нередко называют белорусской Швейцарией — посетителей впечатляет уникальная местность, пересеченная возвышенностями и холмами. А «Стайки» — крупнейший спортивный комплекс Беларуси и прекрасная база для туризма, отдыха и восстановления, расположенная в 10 км от столицы в живописном сосновом бору на берегу водохранилища.

В Ратомке находится один из самых крупных центров по конному спорту в Европе — центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. В Качино можно найти центр подготовки по парусному спорту, в Волковичах — по воднолыжному, в Заславле — по гребным видам спорта.

Среди предприятий наиболее ярким можно назвать завод алмазов в деревне Атолино. Предприятие предлагает как технические алмазы, так и готовые ювелирные изделия со вставками из синтезированных бриллиантов. Здесь функционирует два цеха аппаратов, которые позволяют выращивать до 12 тыс. карат алмазов в год, с октября 2017 года заработало собственное ювелирное производство, идет подготовка к серийному выпуску коллекции ювелирных изделий, в ближайшей перспективе планируется запустить собственный ограночный цех.