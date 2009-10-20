Отстрелялись – итоги “Снежного снайпера-2019″

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смешанными эстафетами в трех возрастных категориях сегодня завершились республиканские соревнования по биатлону “Снежный снайпер”. Финальный этап турнира проходил в центре олимпийской подготовки “Раубичи” 8 и 10 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, первое место в смешанной эстафете средней возрастной группы завоевала команда Минска с результатом 30 мин. 37,8 сек. Второе место заняли спортсмены из Минской области с отставанием от лидеров гонки в 30,6 сек. Третья позиция досталась атлетам из Гомельской области – 31 мин. 26,5 сек.

В старшей возрастной группе сильнейшей стала команда Минска – 32 мин. 25,1 сек. На второй позиции расположились спортсмены из Гомельской области (отставание 48,6 сек.), на третьей строчке итогового протокола находится команда Гродненской области (отставание 1 мин. 54,7 сек.).

В младшей возрастной группе этой эстафеты на высшую ступень пьедестала поднялась команда Минска с результатом 27 мин. 11,2 сек. Серебряную награду завоевала сборная Минской области – 27 мин. 32,7 сек. Бронзовая медаль досталась гродненским спортсменам, которые отстали от лидера гонки на 1 мин. 46,8 сек.

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