Чем быстрее — тем лучше

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие которого повреждаются и отмирают нейроны головного мозга, что приводит к утрате и ослаблению ряда функций в организме, например, к нарушениям речи и параличу. Некоторые функции со временем восстанавливаются, другие же не удается нормализовать никогда. Большинство пациентов, перенесших инсульт, нуждается в длительной реабилитации. Чем быстрее человека с инсультом доставят в больницу, тем выше вероятность восстановления. Каждый год от инсультов на планете погибает около 6 миллионов человек. Для тех людей, кто выжил после инсульта, присутствует высокий риск инвалидности и нарушений нервной системы.

Причины

Главными причинами являются повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Дополнительное влияние на организм оказывает курение, прием алкоголя и оральные контрацептивы, сильные стрессы, плохое питание. Высокий риск возникновения инсульта от генетической предрасположенности. Инсульт встречается двух видов: ишемический и геморрагический. При закупорке кровеносного сосуда тромбом возникает ишемический инсульт, а при разрыве сосуда — геморрагический. Первый вид встречается очень часто. Он возникает у пожилых людей. Происходит нарушение проходимости крови в головной мозг, за счет чего и образуется инсульт. Геморрагический вид встречается у более молодого населения. Внутри мозга происходит кровоизлияние. Причины возникновения — сильные стрессы, большие физические нагрузки.

Симптомы

Ишемический инсульт развивается менее стремительно, чем геморрагический. У больного появляется сильная головная боль, тошнота, рвота. Возможно наступление комы. Из-за отека головного мозга или кровоизлияния происходит сильное внутричерепное давление. Возникает снижение мышечной силы с одной из сторон тела. В пораженной области происходит искажение лицевых мышц, человек не способен поднять бровь или улыбнуться. Снижается чувствительность в конечностях. Могут появиться галлюцинации. Человек теряет чувство действительности, не понимает, где он находится и что вокруг происходит. Выделяются 4 степени регресса сознания. Первый — происходит оглушение сознания. Второй — наступает состояние, похожее на сон, глаза человека открыты, но он ничего не видит. Третий — глаза человека закрыты, но веки могут вздрагивать, человек способен глотать. Четвертый — кома.

Как распознать?

Существует простой и быстрый тест «лицо-рука-речь», который помогает диагностировать инсульт. Человека, у которого подозревается заболевание, нужно попросить выполнить три несложных действия:

Ц улыбнуться — улыбка и лицо должны быть симметричными;

Ц поднять обе руки — одна или обе руки не должны непроизвольно опускаться;

Ц повторить несложное предложение или собственное имя — речь не должна быть невнятной и спутанной.

Обнаружение хотя бы одного подозрительного симптома — причина для срочного вызова «скорой» и доставки пациента в больницу. При ишемическом инсульте больному необходимо ввести растворяющие тромбы препараты, а при геморрагическом — провести операцию по устранению последствий кровотечения. Сделать это желательно в течение 3-4,5 часов после появления первых симптомов.

Что еще чувствует

пациент при инсульте?

Пациент, у которого случился инсульт, часто не может удерживать предметы в руках или затрудняется при выполнении простых действий, хотя ранее никаких сложностей с ними не возникало. Он роняет пульт от телевизора и мобильный телефон, не может печатать на клавиатуре или застегивать пуговицы. Если такое поведение кажется странным, то тест на поднятие рук подтвердит подозрения.

Инсульт приводит к тому, что пациентам становится сложно сохранять баланс не только при ходьбе, но и в стоячем положении. Внезапное головокружение и дезориентация в пространстве — тоже тревожные симптомы.

Многие люди, перенесшие инсульт, рассказывают об ужасной головной боли, вызванной заболеванием. Они говорят, что ранее им не доводилось испытывать ничего подобного. Примерно четверть пациентов, выживших после инсульта, испытывает проблемы со зрением — у них двоится в глазах или же видимое изображение кажется расплывчатым.

Районный центр гигиены

и эпидемиологии.