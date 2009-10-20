Знакомьтесь: Любанский район
Одной из наиболее известных достопримечательностей района является мемориальный комплекс «Остров Зыслов», размещенный на одноименной местности. Со всех сторон эта
небольшая часть суши была
окружена труднопроходимыми болотами, что предопределило ее популярность у подпольщиков. В 1942 году здесь был открыт аэродром — первый в Беларуси, созданный партизанами. Мемориальный комплекс появился на острове Зыслов в 1969 году. Он включает в себя 14-метровый обелиск, скульптуру «Скорбящий партизан» и реконструированные партизанские землянки. На поле бывшего аэродрома создана мемориальная зона.
Интерес представляет и Любанский государственный музей народной славы, созданный в 1968 году. Коллекции музея насчитывают около 28,5 тыс. единиц хранения. Самыми обширными являются коллекции «Документы» и «Фотодокументы». Большую ценность представляют собой денежные знаки 1918-1920 годов, собрание рисованных ковров и картин самодеятельного художника Мартиновича, костяные наконечники стрел и дротиков периода позднего неолита. В музее также отражены традиции развития традиционных для региона ремесел и промыслов: их можно увидеть в коллекциях «Гончарное ремесло», «Деревообработка», «Быт и этнография», «Лозоплетение», «Народное искусство». Ежегодно экспозиции и выставки музея посещают около 15 тыс. человек.
ГЛХУ «Любанский лесхоз» и санаторий «Рассвет-Любань» приглашают туристов и жителей региона отдохнуть на природе. Охотничий комплекс и здравница расположились в 17 км от райцентра в живописном сосновом лесу. Посетителям предлагают прогуляться у водоема, пройти лечебно-профилактические процедуры.
Приверженцам событийного туризма Любанский район готов предложить сразу несколько мероприятий. Одно из самых ярких — фестиваль детского театрального творчества «Чароўны куфэрак». Раз в два года для участия в нем собираются коллективы юных театралов и кукольные театры из Беларуси и других стран (в разное время здесь побывали таланты из России, Литвы, Польши, Украины). В этом году фестиваль пройдет в мае в двенадцатый раз. Кроме того, ежегодно в районе проходят фестиваль аутентичной песни «Бабули», фестиваль традиционной народной культуры «Пятровіца», межрегиональная военно-патриотическая игра «Бастионы мужества».
В числе крупнейших предприятий района — Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Завод специализируется на переработке молока и производстве сыров. Продукцию этого предприятия очень хорошо знают не только в Беларуси, но и за ее пределами: более 70% произведенного товара экспортируется.