В МИНСКЕ ДАН СТАРТ 54-МУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ЗВЁЗДНОМУ ПОХОДУ

28 января 2019 года, в Минске в музейно-парковом комплексе «Победа» возле памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, дан старт 54-му интернациональному Звёздному походу по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Звёздный поход проходит ежегодно с 1966 года и в этом году посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Старт Звёздного похода состоялся при участии министра образования Игоря Васильевича Карпенко, ректора БГПУ Александра Ивановича Жука, председателя Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолия Алексеевича Адоньева, секретаря Центрального комитета ОО «БРСМ» Александры Владимировны Гончаровой. Также в старте Звёздного похода приняли участие представители посольств зарубежных государств в Беларуси: посол Туркменистана Назаргулы Шакулыевич Шакулыев, советник посольства России Маргарита Олеговна Новодворская, первый секретарь посольства Азербайджана Ибаев Джавит, второй секретарь посольства Казахстана Асель Булатовна Каламбаева, консул посольства Узбекистана Хаджи Акбар Вахабов.

С приветственным словом к участникам Звёздного похода обратился ректор БГПУ Александр Иванович Жук. – Подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной, навсегда останется в наших сердцах. И наш долг всегда помнить, какой ценой досталась Победа, чтить память погибших и заботиться о ветеранах. Вы − будущие учителя – должны воспитывать в себе, в своих учениках чувство безграничного уважения к ветеранам и почитания их бессмертного подвига, – подчеркнул Александр Иванович.

Вместе со студентами и преподавателями БГПУ в митинге приняли участие студенты и преподаватели Бакинского славянского университета (Азербайджан), Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан), Московского городского педагогического университета (Россия), Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (Узбекистан), а также иностранные студенты БГПУ из Туркменистана. Уже завтра, 29 января, девять отрядов общей численностью более 300 человек отправятся в районы Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей, где проведут митинги и возложат памятные корзины к мемориальным комплексам, братским могилам солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранами войны и труда, окажут им шефскую помощь. Они также встретятся со школьниками и проведут профориентационные встречи, спортивные мероприятия, мастер-классы. Проходить 54-й интернациональный Звёздный поход с 29 января по 1 февраля.

Пресс-служба БГПУ