Браконьерство

В отношении каждого из нарушителей составлен административный протокол по ч. 1 ст. 15.35 КоАП, санкцией которой предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (от 510 до 1 275 рублей).
Кроме того, нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде в размере 178,5 рублей и стоимость незаконно добытой рыбы в размере 26,78 рублей.
Заместитель начальника
Мядельской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира Р.К.Лесин
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