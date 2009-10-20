Браконьерство

Сотрудниками Мядельской межрайонной инспекции 25.01.2019 г. около 18-30 часов задержаны двое неработающих жителей г. Вилейка, которые находясь на территории Вилейского района, с использованием двух сетей, незаконно добыли в Вилейском водохранилище две особи щуки и одну особь окуня речного. Общий вес незаконно добытой запрещенными орудиями любительского рыболовства рыбы составил 2,5 кг.

В отношении каждого из нарушителей составлен административный протокол по ч. 1 ст. 15.35 КоАП, санкцией которой предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (от 510 до 1 275 рублей).

Кроме того, нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде в размере 178,5 рублей и стоимость незаконно добытой рыбы в размере 26,78 рублей.

Заместитель начальника

Мядельской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира Р.К.Лесин