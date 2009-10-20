Внимание!

В рамках реализуемых УВД Миноблисполкома организационных и практических мероприятий по предупреждению краж, грабежей и разбоев, совершаемых путем проникновения в жилые помещения, здания и сооружения необходимо довести до населения сведения

по предупреждению правонарушений и преступлений против собственности.

В связи с изложенным прошу разместить на интернет-сайтах райгорисполкомов и региональных средств массовой информации, а также в печатных и электронных средствах массовой информации прилагаемую информацию и профилактический видеоролик «Будь

бдителен. Вор может быть рядом!» (ссылка на видеоролик https://ru.files.fm/u/zu8zr9r7). Информацию о проделанной работе прошу предоставить в срок

до 4 февраля 2019 года на адрес электронной почты otdelsmi@minsk-region.gov.by.