Знакомьтесь: Логойский район
Логойск принадлежит к наиболее древним славянским поселениям — впервые город упоминается в 1078 году в «Поучении Владимира Мономаха». Это край с богатой историей: на его территории находится множество памятников древности и архитектуры, сохранились остатки древних городищ, курганные могильники, одиночные курганы. За живописную холмистую местность Логойский край называют белорусской Швейцарией. Характерной географической особенностью является и то, что по территории района проходит водораздел Балтийского и Черного морей.
Что касается достопримечательностей района, зимой большой популярностью у любителей активного отдыха пользуется республиканский горнолыжный центр «Силичи». Сейчас к услугам посетителей — девять действующих горнолыжных трасс разного уровня сложности, катки, площадки для катания на ватрушках, снегоходах и санях. А летом здесь можно покататься на квадроциклах и картах, поиграть в волейбол или мини-футбол, сходить на рыбалку.
Привлекает туристов и горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск». Компактное расположение объектов сервиса на территории, близость горнолыжных склонов к гостиницам и пунктам проката являются главными преимуществами объекта. В распоряжении гостей — пять освещенных трасс общей протяженностью свыше 3,6 тыс. м, четырехкресельная канатная дорога. Для новичков действует учебный склон высотой 11 м. Помимо крутых спусков, можно заглянуть и на развлекательный аттракцион «Веселая ватрушка». На базе комплекса проводят ночные катания, народные праздники Коляды и Масленицу, а также многочисленные соревнования и показательные выступления спортсменов.
За отдыхом и впечатлениями — в охотничьи угодья ГЛХУ «Логойский лесхоз», расположенные в северо-западной и центральной частях района. На площади свыше 53 тыс. га можно увидеть лосей, оленей, косуль, бобров, глухарей, тетеревов. В гостевом домике для охотников подготовили 8 апартаментов, рассчитанных на 2 человека каждый, предусмотрены гостиная, бильярдная комната, уютная кухня, камин, отопление.
Еще один знаковый объект Логойского района — государственный мемориальный комплекс «Хатынь», в котором воплощена идея мужества и непокорности белорусского народа, принесшего неисчислимые жертвы во имя победы. Мемориал сооружен в память о 2,23 млн жителей Беларуси, погибших в годы войны. Ежегодно 22 марта здесь проходит День памяти трагедии Хатыни, 9 мая и 3 июля — митинг-реквием.
Логойский историко-краеведческий музей имени Константина и Евстафия Тышкевичей приглашает познакомиться с историей района. Сегодня в музее, открытом в здании Центра культуры Логойска, действуют три зала: «События и люди», посвященный графам Тышкевичам и выставочный. В зале «События и люди» посетители могут познакомиться с выдающимися жителями Логойского района, которые героически сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны. В зале, посвященном графам Тышкевичам, представлены образцы этнографии и быта, археологии и нумизматики, филокартии и филателии — предметы, которыми пользовались наши предки в XIX-XX веках. В третьем зале периодически разворачиваются выставки мастеров живописи, изделий народных умельцев, коллекций из других музеев, коммерческие выставки. Ежегодно в логойском музее проводятся Тышкевичские чтения и детские Тышкевичские пленэры. Филиал литературного музея Янки Купалы «Окопы» является одним из четырех филиалов Государственного литературного музея Янки Купалы — классика мировой и белорусской литературы, народного поэта Беларуси, духовного лидера белорусского национального возрождения.
Филиал музея состоит из двух частей: исторической и мемориальной. Историческая часть расположена в деревне Хоруженцы Логойского района. Здесь можно увидеть зал с уникальной коллекцией документов, фотографий, театральных костюмов и других артефактов, связанных с жизнью поэта. Мемориальная часть музея находится в урочище Окопы в 2 км от деревни. Возле здания струится родник, за небольшой рощей расположен летний амфитеатр. Недалеко от музея посетителей встречает скульптура «Молодой Купала». В филиале «Окопы» ежегодно проводятся семинары для молодых поэтов Минской области, финальные концерты конкурса авторской песни «Купаловские каникулы».