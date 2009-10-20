Правильный завтрак
Правильное питание начинается с полезного завтрака! От того, насколько правильно организовано питание, зависит не только фигура, но и здоровье человека. И поскольку день начинается с утра, то оно должно начинаться с завтрака.
Проблема большинства состоит в том, что они вообще не понимают, для чего нужен завтрак. А для тех, кто постоянно спешит на работу, вообще проще пропустить утренний прием пищи, доесть остатки вчерашнего ужина (часто даже толком не разогрев), поджарить парочку яиц с куском колбасы или бекона. Вопрос о том, имеет ли такой завтрак какое-то отношение к правильному питанию, даже не стоит.
Почему полезный завтрак так важен? Он выполняет несколько функций:
е запускает пищеварительную систему и метаболизм. Без завтрака метаболизм в течение дня будет ниже, легко набирается лишний вес;
е запускает процесс очищения организма. Это сразу отразится на состоянии кожи — она станет более чистой и свежей. Включив в своё меню полезный завтрак, вы избежите многих проблем, связанных с пищеварительным трактом.
Пропущенный завтрак — всегда стресс для организма. Иногда он полезен, но ежедневный стресс способствует преждевременному старению. Регулярный полезный завтрак, напротив, уменьшает стресс и способствует омоложению организма.
Полезный завтрак заряжает энергией и… хорошим настроением. Завтрак считается правильным, если он:
• легкий и питательный, состоит из натуральных продуктов;
• свежий и быстрый в приготовлении, позволяющий сохранить максимум витаминов;
• не содержит большого количества жира и «тяжелых» животных белков;
• состоит из любимых продуктов и поднимает настроение.
В ТОП-5 лучших завтраков входят такие продукты, как:
Овсянка. Традиционный английский завтрак, проверенный веками. Полезнее всего сваренные в молоке натуральные зерна. Подойдут для похудения и спрессованные хлопья типа «Геркулес» без вкусовых добавок. В них можно положить небольшой кусочек хорошего сливочного масла, щепотку соли и несколько любимых сухофруктов.
Мюсли. Продукт более современный, но в правильном исполнении не менее полезный. Представляет собой все те же овсяные хлопья, смешанные с сухофруктами, орешками, зернами и семечками. Сохраняет максимум полезных веществ, так как не варится, а лишь заливается теплым молоком или йогуртом.
Яйца. Не яичница из 5 яиц, плавающая по сковороде в луже из растительного масла! Для яиц на завтрак самый правильный способ приготовления — отварить «в мешочке». При этом белок становится плотным, а желток остается жидким и в нем сохраняются почти все витамины. Компанию яйцам могут составить тосты из черного или цельнозернового хлеба и чашечка несладкого кофе.
Творог. С жирностью не более 9% или блюда, из него приготовленные. Это может быть творог с фруктами или ягодами, творожная запеканка, суфле, пудинг,
творожные шарики с зеленью и т. п. Он отлично сочетается со стаканом йогурта, кефира или ряженки.
Салат. Еще один важный ингредиент в системе правильного питания. Салаты должны быть в рационе ежедневно: фруктовые, овощные, с зеленью, ягодами, орехами, сухофруктами. Но при этом надо помнить, что действительно полезен только свежеприготовленный салат.
Важно не только, что и когда, но и как мы едим. Помните, как мы начнем день, так он и пройдет. Поэтому начало дня должно стать комфортным.
И конечно, не следует забывать про гигиенические аспекты при любом приёме пищи, а именно: чистоту рук, правильное хранение продуктов с соблюдением температурных режимов, соблюдение товарного соседства, учет сроков годности или сроков хранения продуктов, правильные способы термообработки сырья.
Мы сами для себя составляем правила питания. Чтобы сохранить и преумножить здоровье, следует найти в этих правилах место правильному завтраку. А наше тело отблагодарит отсутствием болезней, молодостью, стройностью и красотой.
Будьте здоровы!
Районный Центр гигиены
и эпидемиологии.