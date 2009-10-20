Заканчивается сезон охоты на зайца-беляка

Мядельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что 27 января , зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного.

Запрет на добычу зайца-беляка и зайца-русака будет действовать с 28 января по 04 октября включительно, а на добычу белки, куницы лесной, куницы каменной, норки американской, ондатры, хорька лесного с 28 января по 01 ноября включительно.

Проведение охоты на указанные виды охотничьих животных в запретное время может повлечь привлечение к административной либо уголовной ответственности.

Кроме того, нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде и стоимость незаконно добытой продукции.

Мядельской межрайонной инспекцией, совместно с другими природоохранными и правоохранительными органами постоянно проводятся мероприятия по выявлению фактов браконьерства. Если Вам стало известно о фактах нарушения природного законодательства, то звоните по телефону 8-01797- 50-7-40 либо на «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беларусь – 8 017 39 00000, или на телефон 102. Вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Заместитель начальника Мядельской

межрайонной инспекции охраны

животного и растительного мира Р.К.Лесин