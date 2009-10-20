Знакомьтесь: Крупский район
Крупки появились на карте Великого княжества Литовского в 1613 году. Эпохой его расцвета можно назвать XVII-XIX века, когда через город проходил знаменитый Екатерининский тракт — старинный сухопутный транспортный путь из европейской части России через Сибирь к границам Китая. Благодаря этой дороге Крупки посетили многие путешественники, академики, писатели.
Сегодня Крупки по-прежнему привлекательны для туристов. В числе достопримечательностей района — озеро Селява. Гостям предлагают посетить зону отдыха «Панская купальня», облагороженный пляж. Любителей посидеть в засаде и пострелять приглашают на охоту на диких животных.
Вызывает интерес и озеро Стоячее. Говорят, в нем утонула карета Наполеона с золотом, серебром, коллекциями старинного оружия и предметов искусства, драгоценными камнями и самоцветами, церковной утварью, иконами. В конце 1970-х годов предпринималась попытка найти клад: на глубину Стоячего опускались водолазы. Однако ни серебра, ни золота они не обнаружили. Пробы воды и грунта, взятые из озера, были направлены на анализ, и результаты показали аномально высокое содержание в воде золота, серебра и платины. Не удивительно, что местные жители считали эту воду целебной.
В деревне Худовцы находится Свято-Богородицкая церковь, которая была воздвигнута в 1894 году. Храм представляет собой трехсрубное деревянное здание с колокольней, куполообразным молитвенным залом, богато украшенным иконостасами и позолоченной резьбой. Яркое впечатление производит главный вход в храм с ажурными кронштейнами, поддерживающими двускатный навес над крыльцом.
В Крупках разместился усадебный дом Святских, построенный в начале XX века в стиле «модерн». Это был двухэтажный дворец прямоугольной формы с башней, окруженный лиственницами и тополями. Парадный вход отделялся выступающим портиком, к которому вела широкая полукруглая лестница, к флигелю была пристроена башня с полукруглой крышей. Сохранились усадебный дом, флигель, часть парка с подъездной аллеей. Владельцами имения была семья дворян Святских, которые внесли большой вклад в развитие города: основали мукомольную мануфактуру, фабрику спичечной соломки, кожевенный и маслобойный заводы.
Еще одна достопримечательность района — музей дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Коваленка, созданный в Хотюховской средней школе. Экспозиция состоит из нескольких разделов, которые подробно рассказывают о биографии выдающегося белоруса. Работники музея собрали множество семейных фотографий, воспоминаний одноклассников, односельчан и самого космонавта, личных документов и наград, чтобы максимально подробно рассказать о том, как белорус осуществил свою дерзновенную мечту о космосе.