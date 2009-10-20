Нарушая правила
ЧЕТВЁРТОГО января 2019 года около 23 часов сотрудниками Мядельской межрайонной инспекции задержан житель Вилейского района, который с использованием гладкоствольного охотничьего ружья незаконно добыл зайца-русака в охотничьих
угодьях Вилейская РОС РГОО «БООР» в запретное время, не имея надлежащего на то разрешения, без охотничьей путевки.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 15.37 КоАП, санкцией которой предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (от 510 до 1275 рублей) с конфискацией оружия или без конфискации, с лишением специального права охоты.
Кроме того, нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде в размере 510 рублей и стоимость незаконно добытого зайца в размере 51 рубля.
О всех случаях нарушения природоохранного законодательства просьба сообщать по телефону 8-01797 50-7-40 в Мядельскую межрайонную инспекцию либо на «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь — 8-017 390-00-00 или на телефон 102. Вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена.
Р. Лесин.
Заместитель начальника
Мядельской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира.