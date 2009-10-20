Фотападарожжа

С установлением ледостава в Мядельскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира все чаще поступают звонки от рыболовов-любителей с просьбой о разъяснении ситуации о правилах рыболовства.

Напоминаю, что согласно действующим Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, любительское рыболовство запрещается с оставлением установленных орудий рыболовства без визуального контроля. В случае обнаружения установленных безнадзорных орудий рыболовства они признаются бесхозяйными (браконьерскими) орудиями рыболовства и подлежат изъятию органами рыболовного контроля. Также запрещается любительский лов рыбы с использованием «кружков», «жерлиц», «ставок», «колобашек» и других аналогичных систем и оснащений в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы. Запрещается въезд и передвижение в рыболовных угодьях, в том числе покрытых льдом, механических транспортных средств. Нельзя применят в ходе рыболовства двойные и тройные крючки без блесны, естественной или искусственной наживки. Запрещено ловить рыбу на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства.

Запрещается лов рыбы с одновременным использованием одного или различных видов орудий рыболовства с общим количеством крючков более 5 штук. Но данный пункт имеет несколько исключений. Так, на водоёмах переданных в аренду или пользование арендатором может быть организовано любительское рыболовство с общим количеством крючков до 10 штук на рыболова. Такой способ рыболовства организован за плату к примеру на водоёмах Национального парка «Нарочанский».

Также ловить рыбу до 10 крючков на водоёмах фонда запаса могут члены РГОО «БООР», но правда за исключением некоторых водоёмов. К примеру, в Вилейском районе к таковым относятся река Вилия и Илья. Ознакомиться с полным перечнем рыболовных угодий фонда запаса, на которых действуют ограничения по способам лова рыбы, все заинтересованные лица могут на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

О всех случаях нарушения природоохранного законодательства просьба сообщать по телефону 8 01797 50740 в Мядельскую межрайонную инспекцию либо на «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь – 8 017 39 00000, или на телефон 102. Вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена.

Заместитель начальника Мядельской

межрайонной инспекции охраны

животного и растительного мира Р.К.Лесин