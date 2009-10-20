С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие жители и гости Мядельского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом — праздником, который является символом обновления и надежды, добра и любви!
2018 год становится достоянием истории. Каждый из нас подведет итоги и оценит достигнутое, определится с планами на будущее. Кому-то в уходящем году выпало счастье встретить большую любовь, создать семью, родить ребенка, кто-то поступил в учебное заведение и получает профессию, кто-то нашел интересную работу и осуществил заветную мечту, а кто-то просто добросовестно трудился на благо своей семьи и процветания родной земли. Уходящий год был для нас временем ответственных решений и действий. Провожая его, хочется сказать всем вам, уважаемые жители района, слова особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе по подготовке г. Мяделя и населенных пунктов района к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2018».
Впереди у нас множество интересных и важных проектов, инвестиционных и социальных программ. Мы продолжим развитие отраслей экономики и социальной сферы, будем делать все для улучшения качества жизни людей.
В канун 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков наши особые поздравления ветеранам войны и труда. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Низкий поклон за возможность жить под мирным небом, добросовестно работать и воспитывать детей.
Наши новогодние приветствия и пожелания детям и молодежи Мядельщины. Смелее воплощайте в жизнь новые идеи, твердо идите к намеченной цели, становитесь инициативными и уверенными в себе людьми. Будьте любимы и счастливы в Новом году!
Дорогие друзья! Пусть грядущий год станет годом приятных перемен и сбывающихся надежд, годом воплощения идей и намеченных планов, принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию.
Здоровья вам, счастья, оптимизма, успехов в достижении намеченных целей, интересной жизни и работы. С Новым годом!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.