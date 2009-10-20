Знакомьтесь: Копыльский район
На юго-западе Минской области находится родина более 30 знаменитых белорусских писателей — Копыльский район. Малой родиной этот красивый край могли назвать Кузьма Чорный, Адам Русак, Алесь Адамович. Копыльщина имеет интересную историю и ряд достопримечательностей, которые привлекают туристов и краеведов. Население бережно сохраняет традиции своих предков. На этой неделе «Минщина удивительная» гостит в местах, где проводится обряд «Цари», занесенный в список нематериального культурного наследия «Юнеско», и где родились авторы произведений, которые читает весь мир.
Достопримечательности Копыльского района
Храм Святой Живоначальной Троицы д. Телядовичи
Церковь основана в 1792 году (по другим сведениям, в 1798) на средства расположенного в Несвиже женского бенедиктинского монастыря, которому принадлежало имение и село Телядовичи. Памятник деревянного зодчества конца XVIII-начала XIX в. Первоначально храм использовался как униатский, а затем как католический. В 1839 году стал православным и остается им до настоящего времени. При храме создано сестричество в честь мироносиц Марфы и Марии.
Усадьба Мержеевских в деревне Грозово
Усадебный дом второй половины XVIII века, памятник архитектуры раннего классицизма. На данный момент попасть внутрь проблематично из-за аварийного состояния здания.
Дом представляет собой прямоугольное в плане строение в два этажа, некогда покрытое вальмовой крышей. Спереди, на входе, построен портик с четырьмя колоннами, которые были переделаны как в советское, так и в настоящее время. Здание декорировано профилированными тягами, наличниками, рустиком. Планировка традиционно анфиладная, в центре композиции сгруппированы парадные помещения. Вестибюль вместительный, с двусторонней лестницей. Здание имело большие подвалы, похожие на склепы по композиции. На рисунке Наполеона Орды здание стоит на возвышенности, выкрашено в белый цвет. Над портиком был парадный балкон, а сам он украшен небольшим круглым слуховым окном. Было два портика, с каждой стороны фасада. Колонн также было больше: не по четыре, а по шесть, просто две крайние стояли немного вперед сбоку, что образовывало трапецию в плане. С запада к зданию пристроен сектор, где во времена Мержеевских были зимний сад и оранжерея. Небольшой парк вокруг усадьбы не сохранился, водоемы поблизости спущены.
Колядный обряд «Цари»
Ежегодно проводится 13 января в агрогородке Семежево. Обряд внесен в список нематериального культурного наследия «Юнеско». С 2007 года находится в списке историко-культурных ценностей Беларуси. История обряда уходит корнями в XVIII век, когда недалеко от деревни Семежево стояли части царской армии. Как говорит местное предание, в дни празднования Нового года по старому стилю (Юлианский календарь) солдаты и офицеры ходили по дворам, показывая веселое представление, за что хозяева одаривали их угощением. После того, как отряд покинул деревню, местные жители не только сохранили традицию, но и развили ее в уникальное рождественское действо.
Обряд «Колядные цари» объединил элементы карнавала и народной драмы. Его украшением стали самобытный фольклор, декоративно-прикладное искусство (костюм, предметы быта), особые рождественские блюда национальной кухни. В народе верят, что в доме, где побывали «цари», весь год будет мир, согласие и богатство.
По традиции в обряде участвуют молодые мужчины и юноши — «цари». Они одеты в белые брюки и сорочки, на груди крест-накрест повязаны красные семежевские пояса с традиционным орнаментом. На головах у них — высокие шапки, украшенные разноцветными лентами. Каждый юноша исполняет свою роль — лекаря, барабанщика, мехоноши. Среди других персонажей — главный герой царь Максимилиан, царь Мамай, Дед и Баба. Передвигаясь по деревенской улице, участники громкой праздничной процессии входят в дом и разыгрывают историко-религиозную драму «Царь Максимилиан» с «батальными» сценами, секретами народного врачевания. С наступлением темноты «цари» зажигают факелы.
Районный центр ткачества, работа Школы ткачей
Он находится в агрогородке Семежево. Сотрудники центра занимаются поисковой, экскурсионной, исследовательской и пропагандистской деятельностью. Но главное направление — кружки по обучению молодежи художественному ткачеству. Техника закладного ткачества красно-белых рушников занесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Раз в три года проходит региональный праздник по ткачеству «Млечны шлях ад рук бабулі».
Музей классика белорусской литературы Кузьмы Чорного
Литературный музей Кузьмы Чорного построен в деревне Тимковичи в 1962 году учителями и учениками местной средней школы. Сначала был школьным, а в 1993 году ему присвоен статус государственного и создана новая экспозиция. Она расположена в пяти залах и раскрывает творческую личность Кузьмы Чорного — прозаика, публициста, драматурга, памфлетиста. Канвой художественного оформления залов стали рисунки самого писателя, которые органично сочетаются с документальной частью экспозиции. Можно увидеть личные вещи Кузьмы Чорного, фотографии из семейного альбома, его рукописи и книги на разных языках мира, прочитать строки из дневника, а также услышать голос писателя, зафиксированный на магнитной ленте.
Областной фестиваль игры и юмора «Капыльскія пацехі»
Проходит с 2000-го в Копыле раз в три года. Выступают лучшие любительские коллективы юмористической и игровой направленности из регионов Минщины: театры игры и юмора, развлекательно-игровые коллективы, театры миниатюр, драматические коллективы, а также индивидуальные исполнители — авторы и чтецы басен, юморесок и частушечницы.