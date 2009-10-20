Нарачанскія рэаліі 1930-х вачыма фотамастака

У МЯДЗЕЛЬСКІМ музеі народнай славы захоўваецца кніга Яна Булгака “Нарач — самае вялікае возера Польшчы”. Яе некалі падараваў (светлай памяці!) краязнаўца Міхаіл Трафімавіч Чарняўскі. Па назве нескладана здагадацца, што напісана і выдадзена кніга ў міжваенны перыяд, калі Заходняя Беларусь была ў складзе Польшчы.

«Выданне каштоўнае ўжо тым, што змяшчае старыя фотаздымкі Нарачы, тутэйшых населеных пунктаў, — кажа дырэктар музея Наталля Бурак. — Аўтар расказвае пра свае ўражанні ад падарожжа па нашых мясцінах, што таксама цікава сучаснаму чытачу. Адзіная перашкода — кніга на польскай мове».

Перакласці яе на рускую ўзялася жыхарка Брэста Дар’я Рахуба. Дзяўчына вучыцца ў ВНУ, добра валодае польскай мовай. На канікулы прыязджала ў Мядзел да бабулі — Ніны Сцяпанаўны Малько. І, як кажуць, правяла лета з карысцю (чым не прыклад для іншых студэнтаў і школьнікаў?) — пачала працаваць над перакладам. «Мне вельмі падабаецца Мядзельшчына, — прызнаецца Дар’я. — Таму і перакладаць было цікава. Кніга расказвае пра Нарачанскі край, азёры, тутэйшыя вёскі. Назвы нашых населеных пунктаў вынесены ў назвы раздзелаў: “У Кабыльнік”, “У Купу”. Цудоўна апісана прырода».

Асобныя ўрыўкі кнігі ў Дар’іным перакладзе змяшчаем ніжэй:

«Не каждому, вероятно, понравится, что путешествие из Вильно до Нарочи начинается в полночь, а на рассвете угрожает «пересадкой» с нормальной железной дороги на узкоколейную; что и та последняя приведет только в Кобыльник, откуда нужно уже будет дальше ехать на лошадях. И ничего с этим не поделаешь, если только кто-то не рискнёт поехать автобусом местного производства, устроенным так продуманно, что напоминает одновременно паровую баню и банку с сардинами. Железной дорогой определенно и просторней, и свежей. Оптимисты утверждают даже, что в последнее время был введен какой-то более переносимый дневной поезд, но средний житель Вильно консервативен и изменения в расписании рассматривает с должным недоверием. Впрочем, ночное путешествие имеет свои положительные стороны, и кто не потерял цыганской жилки в серости городской рутины, тот не будет жаловаться

на позднее время отъезда — только высунется в окно на горный подвиленский пейзаж, будет провожать взглядом тенистость лесов, черных в лунном свете, засмотрится на синюю панораму ночного света — и наверняка забудет об отсутствии спального вагона.

Уже едем этим «неудобным» поездом. В бледном летнем мраке очертания окрестности тают в туманности преуменьшения, которая очаровывает воображение и настраивает на ноту баллады. Даже поезд с сонными путешественниками и с тусклым светом приобретает вид летучего фантома, который вырвался из городского жерла на свободные пространства и лязгом колес скандирует радостные этапы все большего отдаления от всего, что на самом деле банально и скучно. Посмотрите, как тихо спят поля в лунном сиянии, как изящно цепляются дымки после луговых сгустков, как гибко они охватывают подножия ольх и прозрачными полосами затягивают низинные болота. Как бесшумно мелькают мимо окон темные тени деревьев и толпами убегают в сапфировые тайны ночи. Как быстро плывут с изменчивостью сонного виденья серебристые строки лунной сказки…»;

«После пятичасовой поездки железной дорогой мы останавливаемся у ворот Нарочи, в Кобыльнике, имея за собой минувшие сто тридцать километров и много приятных впечатлений — узкоколейных. Ближайший берег озера лежит уже всего лишь в четырех километрах, возле деревни Купа, где находится новое школьное общежитие, предназначенное для молодежи. Настоящая туристическая станция общественного характера расположена дальше, в восемнадцати километрах от Кобыльника, за деревней Гатовичи, на окраине лесов, принадлежащих Большой Узле. В оба общежития можно попасть на машине или на лошади. Мы хотим, конечно, быть везде, но с чего начать?

В деревянной будке, называющейся буфетом, мы собираем совещание. Попиваем чай из земляничного навара и, грызя окаменелости давнишней выпечки, обдумываем, или ехать быстро с жестяным автобусным грохотом, или обойтись по старинке телегой с лохматой клячей. Горячий, хотя и слабый, чай, на вкус нам прекрасный после ночного скитания, помимо своего сомнительного происхождения, более близкого Поставам, чем Цейлону. Завели дилемму: автобус или автохтон, что вызывает противоречивые мнения товарищества.

Из личного опыта советую выбрать меньшее зло, то есть более медленное: повозку. Дорога ведь изобилует несравненными видами, поскольку ведет в основном вдоль самого берега озера. Лучше провести ее спокойно, рассматривая окрестности, чем тревожно считать собственные зубы в бензиновой вони и после вытряски души из тела быть доставленным в состоянии, непригодном к использованию».

Наталля ЛІСІЦКАЯ.

Фота Аляксандра Высоцкага.