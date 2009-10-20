Интеграционные позиции Беларуси неизменны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции. Об этом он заявил вчера на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БелТА.

Глава государства подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. “Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют на постсоветском пространстве”, – отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей. “Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились – надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения – нет союза”, – сказал Президент. Александр Лукашенко при этом заметил, что равные условия не означают, что все надо собрать вместе и поровну поделить. “Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать”, – заметил глава государства. Президент подчеркнул, что, как показывает история, всякие союзы, которые заключались на неравноправных условиях, долго не существовали. “Если, как это принято часто в России, исходить из того, что “мы такие огромные, а вы – поменьше, поэтому вот так будет”, тогда не о чем договариваться, это не союз”, – добавил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что в свое время после распада СССР речь шла о создании балто-черноморского региона, чтобы он стал своего рода барьером между ЕС и Россией. “Мне удалось тогда этот барьер сломать, – сказал он. – Тогда этот замысел не реализовался. И я стал нерукопожатным на Западе и вообще “последним диктатором в Европе”. Это не потому, что я диктатор, а потому, что мы начали проводить такую политику, которая разрушила этот замысел”. Президент призвал задуматься над этим: “Когда кто-то в России в нашу сторону махает рукой (да что там Беларусь…), надо подумать, что вы своими руками воссоздаете этот балто-черноморский регион”. Глава государства обратил внимание, что это особенно актуально на фоне современной обстановки в регионе. Наряду с этим Президент особо отметил, что на внешних контурах Беларусь и Россия, как и подобает союзникам, едины в своих оценках мировой геополитики, поддерживают друг друга в многосторонних организациях. Кроме того, совместно реализуется Программа согласованных действий в области внешней политики, координируются подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, в том числе в сфере противодействия новым вызовам и угрозам.

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