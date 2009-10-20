На встрече с животноводами
Заместитель председателя Мядельского районного исполнительного комитета Инна Бариева встретилась с животноводами молочнотоварной фермы “Дягили” СХФ “Дягили ”, где рассказала о социально-экономическом развитии Мядельского района в 2018 году и задачах на 2019. Главный специалист сектора трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Войтеховская заострила внимание на правилах по охране труда. Медицинские работники Слободской врачебной амбулатории измерили животноводам артериальное давление.