Знакомьтесь: Клецкий район
Клецк — древний город, возникший на природном возвышении левого берега реки Лань. Первое упоминание о нем относится к 1127 году. В 1442 году город одним из первых на территории современной Беларуси получил Магдебургское право. С середины XVI века Клецк принадлежал Радзивиллам, которые много личных средств вкладывали в развитие его социальной инфраструктуры: благодаря им здесь появлялись школы, больницы и другие объекты.
Некоторые из зданий сохранились до наших дней и стали памятниками архитектуры различных стилей. Один из них — клецкий госпиталь, построенный в 1909 году из красного кирпича (на снимке). Все три корпуса объекта были одноэтажными и располагались в форме буквы «ш». Фасады были украшены декоративной пластикой, кладка выполнена в художественном стиле, особенно выделялись плинтуса лучковых оконных проемов с клинообразными перемычками, филенки, лопатки, карнизы. Главный корпус госпиталя был отреставрирован в 1995 году, сейчас там располагается жилищно-коммунальная организация.
Стилистика архитектуры — модерн с элементами неоготики.
К этому же архитектурному направлению относится здание бывшей иешивы — школы раввинов. Объект построен на рубеже XIX-XX веков. Фасады прямоугольного одноэтажного здания украшены угловыми лопатками, карнизами, наличниками, главный вход выделен ризалитом с арочным проемом в стене. В этой небольшой одноэтажке в свое время ученики из Польши и других близлежащих стран изучали Тору и еврейскую этику, разбирали различные духовные аспекты жизни. Война пощадила школу. В послевоенные годы помещение использовалось в качестве районного Дома культуры, какое-то время здесь располагался продуктовый магазин. Сейчас ведутся переговоры о возможности выкупа объекта еврейской общиной, чтобы сделать там музей и сохранить облик иешивы.
Массивные, крепкие казарменные сооружения в стиле модерн построили несколько позже — в 1922-1924 годах — для защиты пограничной территории восточных окраин. Вскоре здесь были оборудованы отдельно стоящие помещения для офицеров, хозяйственные постройки вроде кухонь, ванных, прачечных, швейных мастерских и складов. Из всех объектов сохранилось в целости одно казарменное помещение, от второго остались лишь ворота и правое крыло.
Интерес представляют и здания бывших костела и монастыря доминиканцев в стиле барокко, построенные в 1683 году. Костел имел вид вытянутого прямоугольника, двухэтажное каменное здание монастыря со сводами размещалось за ним. В 1832 году монастырь был упразднен, а храм закрыт. Но спустя почти 20 лет по инициативе жены клецкого князя Леона Радзивилла Софьи доминиканский костел переделали в православную Свято-Воскресенскую церковь. В начале ХХ века храм горел, после войны был заброшен. После капитального ремонта церковь снова стала украшением города.
Еще одна достопримечательность Клецка — Вознесенская церковь. Впервые она упоминается в 1626 году как униатская. В то время она находилась на значительном расстоянии от города: храм стоял при въезде со стороны Несвижа на возвышенности, которая в XVII веке называлась гора Горынь. В то время она вмещала до 1,5 тыс. человек и славилась иконой Богородицы, к которой собиралось много паломников. После упразднения унии Вознесенский храм был оставлен Радзивиллами без присмотра, позже на этом же месте построен новый в ретроспективно-русском стиле. Сейчас это действующая Покровская православная церковь.
Славится Клецк и мероприятиями. Так, ежегодно в марте здесь проводится республиканский фестиваль-конкурс фортепианной музыки «Музыкальные искорки». Раз в три года в городе организуют областной фестиваль хореографического искусства «Карагод сяброў» и областной праздник-конкурс детского творчества «Калыска талентаў».
Среди промышленных предприятий одним из наиболее успешных является Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», где производят широкий ассортимент цельномолочной продукции, а также масло, сухое молоко, йогурт. Также в районе расположилось ОАО «Гамма вкуса», которое предлагает потребителю детскую продукцию, консервы, овощи гарнирные, пюре, соки, морсы, нектары.
А государственное лесохозяйственное учреждение «Клецкий лесхоз» занимается заготовкой древесины, ее переработкой, реализацией на внутреннем рынке и на экспорт. Для желающих поохотиться, порыбачить и просто приятно провести время в общении с природой построен охотничий домик. Он разместился на берегу живописного озера неподалеку от деревни Чаша.
По информации БелТА.