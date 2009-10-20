Скажем “НЕТ” подростковой преступности!
9 ноября 2018 года судом района рассмотрено уголовное дело по обвинению несовершеннолетних в совершении ряда преступлений на территории района.
Несовершеннолетние И. и К. 7 мая 2018 года, действуя совместно и по предварительному сговору, неправомерно завладели транспортным средством и совершили поездку на нем без цели хищения.
Далее И. и В. 15 мая 2018 года, имея умысел на тайное противоправное завладение чужим имуществом с корыстной целью, действуя по предварительному сговору между собой, тайно пытались похитить не менее 10 литров бензина, но не довели свой умысел до конца, поскольку в результате применения ими в процессе совершения кражи зажигалки произошло воспламенение паров топлива и автомобиля.
2 августа несовершеннолетние И., Ш. и Ю., имея единый умысел на тайное противоправное завладение чужим имуществом с корыстной целью, действуя совместно и по предварительному сговору между собой, путем свободного доступа, проникли в автомобиль, откуда похитили радар-детектор. После этого, продолжая свои преступные действия, несовершеннолетние из другого автомобиля похитили аккумуляторную батарею.
Четверо несовершеннолетних вину полностью признали. В зале судебного заседания они дали показания об обстоятельствах совершенных преступлений, а также чистосердечно раскаялись в содеянном.
Несовершеннолетний Ю. вину не признал и в зале судебного заседания показал, что непосредственно кражу из автомобилей радар-детектора и аккумуляторной батареи не совершал.
Вместе с тем, вина обвиняемого Ю. полностью подтверждалась детальными показаниями иных обвиняемых, а также другими доказательствами по уголовному делу.
С учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности, цели и мотивов содеянного, характеристик личности и принципа индивидуализации наказания несовершеннолетним были назначены наказания, не связанные с лишением свободы.
Стоит отметить, что один из обвиняемых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 11 месяцев 2018 года показывает, что на территории района зафиксирован рост подростковой преступности. За указанный период зарегистрировано 6 преступлений, совершенных несовершеннолетними, в то время как за аналогичный период 2017 года — 3.
Фактором, содействующим совершению преступлений, является ненадлежащий контроль со стороны родителей за времяпровождением своих детей.
Т. ВЯЖЕВИЧ-ДЕМИДЕНКО.
Старший помощник прокурора района,
юрист 2 класса.