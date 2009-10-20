Страницы истории
В 1956 году на берегу озера Нарочь стал функционировать первый Дом отдыха редакции и издательства газеты «Звязда», а в 1957-м проведено обследование озера Нарочь и принято постановление об использовании его под курорт. И уже в августе 1958-го открылась первая в Беларуси туристическая база в палаточном варианте.
В 1963 году первых отдыхающих принял санаторий «Нарочь». 26.09.1964 был образован курортный поселок Нарочь. В этом же году введен в эксплуатацию дом отдыха «Нарочь», а 17.08.1969 — республиканский пионерский лагерь «Зубренок», которые и положили начало разветвленной на сегодняшний день сети здравниц на побережье белорусской жемчужины. Дальнейшее строительство нарочанских здравниц происходило в
70-80-е годы.
В 60-е в районе продолжается строительство школ (в 1966 г. было 108 восьмилетних и 11 средних), Домов культуры, библиотек. 1 сентября 1964 года открыта музыкальная школа в Мяделе, а в начале 70-х — в Свири, Нарочи, Будславе, где занималось около 400-500 детей.
30.12.1998 городскому поселку Мядель присвоен статус города.
В 90-е годы большое внимание уделяется природоохранному вопросу, экологическому положению озер Нарочанского края. 28.07.1999 создан Национальный парк «Нарочанский», главными задачами которого являются сохранение природного и историко-культурного наследия района, расширение инфраструктуры туризма.
2000-е годы в жизни района наполнены самыми разными событиями. В последний год уходящего века около деревни Стаховцы возведена первая в стране ветроэнергетическая установка, в настоящее время таких установок уже три. В ноябре 2002 года в Мядель пришел природный газ, в 2003-м открылся детский дом семейного типа в д. Занарочь, в 2004-м — гимназия с интернатом для детей из других населенных пунктов на 32 места в райцентре. В 2005-м в Занарочи возведен первый в районе агрогородок. В 2006-м Мядельщина принимала IV Республиканский экологический форум. В 2007-м в деревне Старлыги открылась новая школа. В течение 2003-
2008 гг. газифицированы курортный посёлок Нарочь, ряд нарочанских здравниц. В 2008 году в деревне Узла открыто отделение круглосуточного пребывания одиноких граждан преклонного возраста, инвалидов, в Будславе вступили в строй действующих новый Дом культуры и кафе «Павлинка». В 2011 году в Мяделе гостеприимно открыл свои двери физкультурно-оздоровительный центр.
Но главным богатством района всегда были, есть и останутся люди, которые внесли и вносят весомый вклад в развитие и процветание озерного края. Среди них — Герои Социалистического Труда Эдуард Викентьевич Тихий и Николай Андреевич Сухий,Иван Владимирович Пищ — доктор технических наук, Иосиф Аркадьевич Антонович — государственный деятель БССР, заслуженный строитель Беларуси, Иван Семенович Ровдо — доктор филологических наук, автор 94 публикаций, в том числе учебника по белорусскому языку для школы и по русскому языку для ВУЗов, Георгий Станиславович Таразевич — государственный деятель БССР.
Многое сделали для восстановления и развития производства бывшие директора УП «Иловское» Тереза Ивановна Янукович, Нарочского маслосырзавода Павел Иосифович Зубкевич, которые почти по два десятилетия возглавляли коллективы предприятий.
Наградами и почетными званиями за значительный вклад в развитие потребительской кооперации поощрены Василина Матвеевна Мехович, Любовь Михайловна Амельянович, Михаил Гершенович Гордон, Светлана Геннадьевна Гладунчик, Зоя Антоновна Ровдо и многие другие. Светлая память осталась и про Анатолия Александровича Гласко — участника Великой Отечественной войны, кавалера многочисленных орденов и медалей, человека, который в должности председателя правления райпотребсоюза находился более 30 лет.
Большой вклад в развитие сельской телефонной связи внёс ветеран связи Иван Александрович Клебан, награждённый орденами Трудового Красного Знамени, Славы 3-й степени. Ордена «Знак почёта» удостоена бывший начальник Будславского отделения связи Янина Петровна Будько, медали «За доблестный труд» — начальник Старогабского отделения связи Мария Александровна Климович. Помнят люди и Галину Серафимовну Лихач, заслуженного связиста БССР.
Нельзя представить себе агропромышленный комплекс района 70-90-х годов без директора «Сельхозтехники» Григория Павловича Якубовича, который 28 лет возглавлял коллектив предприятия. Много добрых дел и на счету других ветеранов — бывших председателей райобъединения «Сельхозхимия» Алексея Сергеевича Шелопугина, колхозов Владимира Александровича Булыго, Марьяна Брониславовича Войнилко, Виталия Павловича Девялтовского, Георгия Антоновича Гердея, Болеслава Карловича Павловского, Леонида Павловича Ракецкого, Александра Андреевича Шостака.
Высокие производственные показатели доярок совхоза «Свирь» Янины Станиславовны Глуховской и Зофии Ивановны Козел, механизатора колхоза имени Кирова Иосифа Антоновича Кочерго отмечены орденами Ленина, орденами Трудовой славы II и III степеней — водителей колхоза «1 Мая» Стефана Антоновича Бурака и механизатора районного объединения «Сельхозтехника» Александра Александровича Ивашко.
Особых слов благодарности за усердную работу по укреплению здоровья населения заслуживают бывший главврач Мядельской ЦРБ Иван Семенович Балашко, заведующий хирургическим отделением ЦРБ Алексей Филиппович Анисько, заслуженный врач БССР, бывший главврач санатория «Сосны» Мисак Гарегинович Эраносьян. Останутся в памяти мядельчан имена врачей и медсестёр, много сделавших для сохранения здоровья жителей района. Среди них — Иван Иосифович Вербицкий, Мария Андриановна Зимина, Леонид Иосифович Неверо, Лилия Георгиевна Павлюченко, Владимир Евгеньевич Баслык, Александра Леонтьевна Закервашевич и многие другие.
Тёплых слов признательности и уважения достойны заслуженные учителя БССР Эльвира Константиновна Дубаневич, Тереза Эдуардовна Лопатина, Мария Ивановна Унучек, Ольга Ивановна Семенович, Татьяна Иосифовна Дедюль, Регина Эдуардовна Юркевич, Иван Иванович Воробей, Ольга Филимоновна Ясинская, Василий Петрович Жук, Лидия Георгиевна Соколова, Николай Александрович Жук, Мария Константиновна Филонович. Пример преданного служения любимому делу — бывшие директора Мядельской средней школы Константин Арсеньевич Каратай, Сватковской — Зоя Ивановна Лубешко, Свирской — Валентин Тимофеевич Гарон, заведующий отделом народного образования Иван Иванович Якимец. Этот костяк наставничества обеспечивал высокий имидж системы образования в районе, поддерживал ее авторитет на уровне области, республики.
Далеко за пределами района известен фестиваль хорового искусства «Певчее поле», который прижился на Мядельщине благодаря заведующему отделом культуры, заслуженному работнику культуры БССР Владимиру Иосифовичу Казакевичу, работавшему в должности на протяжении 30 лет. Светлая память останется в сердцах людей и о режиссёре Мядельского Дома культуры Софье Наумовне Ходос, организаторе и вдохновителе многих памятных культурных мероприятий.
Богата Мядельщина своим культурным наследием. На территории района расположено 169 памятников архитектуры, культуры и истории.
Наша славная земля взрастила целую плеяду великих людей, которые являются гордостью Беларуси. Это — заслуженный работник культуры БССР Павлина Викентьевна Мядёлко, поэты Николай Шабович, Мечислав Шахович, Аркадий Нафранович, Адольф Воронович, Марьян Дукса, Иосиф Скурко, археологи, кандидаты исторических наук Ярослав Генрихович Зверуго и Михаил Михайлович Чернявский, краеведы Иван Петрович Древницкий, Михаил Трофимович Чернявский, солист театра оперы и балета Республики Беларусь Владимир Иванович Каврус и многие другие. И, конечно, гордость и слава Мядельского района — народный поэт Беларуси Максим Танк, народная артистка Беларуси Мария Захаревич, народный художник Беларуси Василий Шарангович.
Согласно архивных данных ГУ “Мядельский музей народной славы”.