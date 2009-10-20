Лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений к Новому 2019 году

Мядельский районный исполнительный комитет принял решение о проведении на территории района смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений к Новому 2019 году (решение от 6 декабря 2018 года № 1171).

Положение о смотре-конкурсе на лучшее

праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений к Новому 2019 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений к Новому 2019 году (далее — смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники, стимулирования работы предприятий, организаций и учреждений по праздничному оформлению административных зданий и благоустройству прилегающих территорий, развития и поощрения художественного творчества.

1.3. Организаторами конкурса являются: Мядельский районный исполнительный комитет, Мядельский районный Совет депутатов, Мядельский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Мядельская районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Мядельское районное объединение профсоюзов.

2. Смотр-конкурс проводится по номинациям:

2.1. «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг»;

2.2. «Лучшее новогоднее оформление промышленных, дорожно-строительных предприятий, организаций, предоставляющих услуги населению, организаций транспорта и связи, банков и иных государственных учреждений»;

2.3. «Лучшее новогоднее оформление гостиниц, оздоровительных учреждений, в том числе учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок»;

2.4. «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий жилищно-коммунальной отрасли»;

2.5. «Лучшее новогоднее оформление учреждений культуры»;

2.6. «Лучшее новогоднее оформление учреждений здравоохранения»;

2.7. «Лучшее новогоднее оформление учреждений образования, физической культуры, спорта и туризма, дополнительного образования»;

2.8. «Лучшее новогоднее оформление агроусадеб»;

2.9. «Лучшее рождественское оформление религиозных (культовых) объектов».

3. Проведение смотра-конкурса:

3.1. В смотре-конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Мядельского района, физические лица.

3.2. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом осуществляет отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мядельского районного исполнительного комитета.

3.3. Смотр-конкурс предусматривает следующие этапы:

до 10 декабря 2018 г. — доведение условий смотра-конкурса до руководства организаций района и физических лиц;

с 10 по 28 декабря 2018 г. — представление организациями района, физическими лицами в адрес комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений к Новому 2019 году (далее — комиссия) заявок, фотоматериалов новогоднего (рождественского) оформления (ул. Шаранговича,1, тел/факс 54-5-05, 54-3-55,

e-mail: isp@myadel.minsk-region.by);

с 28 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. — определение победителей смотра-конкурса.

4. Критерии оценки смотра-конкурса:

4.1. Оформление фасада здания и входной группы (наличие поздравительных сообщений с Новым годом в виде буквенных сообщений или световых коробов; оформление световыми фигурами и (или) световым дождем, а также гирляндами из ветвей ели);

4.2. Оформление прилегающей территории (использование объемных скульптур, выполненных с использованием современных технологий; установка живых и искусственных елей; оформление деревьев, расположенных на прилегающей к зданию территории световой сеткой, световым дождем и (или) игрушками);

4.3. Оформление витражей и витрин (наличие поздравительных сообщений с Новым годом; оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, а также иными декоративными светильниками; использование декоративных шаров, мишуры, световых фигур, фигур Деда Мороза и Снегурочки и иных тематических изображений);

4.4. Единство стиля оформления и целостность композиции;

4.5. Использование новых дизайнерских решений в оформлении, художественная и эстетическая зрелищность;

4.6. Техника и качество исполнения;

4.7. Соблюдение норм и правил электро- и пожаробезопасности.

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.

5. Подведение итогов смотра-конкурса:

5.1. Комиссия рассматривает заявки, фотоматериалы и путем выезда на объекты (при необходимости) оценивает их по установленным настоящим Положением критериям. Результаты оформляются протоколом.

5.2. Комиссия определяет по одному первому месту в каждой номинации.

5.3. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и денежными премиями в размере 3 базовых величин в ходе торжественной церемонии при подведении итогов смотра-конкурса.

5.4. Конкурсанты, принявшие активное участие в смотре-конкурсе, но не занявшие призовые места, поощряются дипломами.

5.5. Организаторы смотра-конкурса оставляют за собой право на введение дополнительных номинаций и специальных призов.

5.6. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мядельского районного исполнительного комитета готовит проект решения Мядельского районного исполнительного комитета о подведении итогов смотра-конкурса и награждении победителей до 18 января 2019 г.

5.7. Выплата денежных премий производится за счет средств районного бюджета.

5.8. Ход и итоги смотра-конкурса освещаются в средствах массовой информации.