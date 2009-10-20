Прокуратура потребовала обеспечить безопасные условия жизни людей.

В прокуратуру Минского района обратилась гражданка И. с заявлением о том, что ее малолетний сын 27.05.2018 года около 18 часов получил телесные повреждения в результате падения в канализационный люк, расположенный вблизи д.1 по ул.Совхозной в д.Лесковка Минского района, в связи с чем просила провести прокурорскую проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Прокуратура запросила сведения о состоянии и безопасности канализационных люков в Боровлянском сельисплкоме, который сообщил, что люки 25.06.2018 закрыты бетонными крышками. В связи с поступлением повторного обращения И., прокуратурой района в порядке контроля проведена дополнительная проверка, в ходе которой установлены факты нахождения отдельных люков в открытом состоянии. Поскольку выявленные нарушения могли привести к травмированию и гибели людей, в т.ч. детей, как наиболее уязвимой категории граждан, и требовали незамедлительного устранения,

прокуратурой председателю Боровлянского сельисполкома, как органа, отвечающего за обеспечение благоустройства и поддержание надлежащего санитарного состояния на соответствующей территории, вынесено предписание. Прокурор потребовал провести обследование всех канализационных люков, расположенных на подведомственной территории, принять меры к ограничению доступа к ним посторонних лиц и закрытию канализационных колодцев крышками, а также привлечь к ответственности виновных лиц. Канализационная сеть в районе ул.Совхозной в д.Лесковка находится на балансе государственного предприятия «Водоканал Минского района». Во исполнение требований прокурора водоканалом проведена ревизия канализационных колодцев, которая выявила ещё 4 открытых люка, в последующем они были оборудованы бетонными

крышками. За ненадлежащий контроль за безопасным состоянием инженерных коммуникаций на территории Боровлянского сельсовета привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель Боровлянского сельисполкома К. и мастер водопроводно-канализационного участка №1 «Боровляны» Б.

Старший прокурор организационно- контрольного отдела прокуратуры

Минской области

Светлана Размыслович