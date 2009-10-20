Профилактическая акция «Безопасный обгон»

Анализ дорожной обстановки свидетельствует о том, что сохраняется негативная тенденция такого вида происшествий, как лобовые столкновения.

Одной из предпосылок совершения отмеченных дорожных трагедий является нарушений правил обгона и выезд на полосу встречного движения, как правило указанные происшествия влекут за собой значительную тяжесть последствий и имеют большой общественный резонанс.

На территории Мядельского района в текущем году совершено 2 дорожно-транспортное происшествие по причине нарушений правил обгона, в котором 4 человека пострадало.

Справочно: 25.04.2018 около 08.30 часов житель г. Поставы 1956 г.р., управляя автомашиной «Ауди» на 118 км. а/д Минск-Калачи-Мядель, при совершении маневра обгона на обозначенном перекрестке, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия сам водитель и находившаяся в автомашине в качестве пассажира женщина получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в УЗ «Мядельская ЦРБ».

11.09.2018 года около 08:10 часов на 150 км автодороги «Минск-Молодечно-Нарочь» водитель Ракецкий А.П. управляя легковым автомобилем «Форд Сьерра», регистрационный знак 6456 АА-5, совершил маневр обгона, выехал на ролосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Мерседес Спринтер», регистрационный знак АР 1322-5, под управлением водителя Станкевича Д.В. В результате ДТП Ракецкий А.П. и пассажирка Карбалевич Д.В., 05.08.2002 г.р. получили телесные повреждения и были госпитализированы в УЗ «Мядельская ЦРБ».

В целях повышения эффективности принимаемых ОГАИ мер по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики аварийности на территории Мядельского района в период с 28.09 по 30.09.2018 года будет организовано проведение профилактической акции «Безопасный обгон».

Напоминаем, что административная ответственность за нарушение правил обгона предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин, с лишением права управления транспортными средствами, либо без лишения.

ОГАИ Мядельского РОВД