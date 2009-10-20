Республиканская профилактическая акция «Стань заметней»

По оценкам специалистов, потери, связанные с ДТП, в несколько раз превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров, других видов несчастных случаев.

Самым незащищенным элементом в цепочке водитель-пешеход-дорога является именно пешеход. Водителя, в случае ДТП, может защитить металлический корпус транспортного средства, пешеход такой защитой не обладает. Об этом надо постоянно помнить и при выходе на проезжую часть осознавать ту опасность, которой пеший участник движения подвергает себя. Так пешеходы порой забывают, что даже на пешеходном переходе они обязаны переходить проезжую часть, убедившись, что этот выход для них безопасен.

По-прежнему наезды на пешеходов остаются преобладающим видом дорожно-транспортных происшествий.

С начала года на автодорогах Минской области произошло 532 дорожно-транспортных происшествий, в которых 108 человек погибли и 585 получили травмы различной степени тяжести. В 55 ДТП виновны водители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

За 8 месяцев в Минской области произошло 120 аварий с участием пешеходов, 70 из которых по их вине. В результате ДТП 26 человек погибли, 97 ранены. Большинство аварий (69) произошло в темное время суток, 49 пешеходов при этом не были обозначены световозвращающими элементами.

Основной целью вышеуказанных мероприятий является снижение пешеходного травматизма, популяризация использования населением световозвращающих элементов, пропаганда безопасности дорожного движения, разъяснение законодательства и правовых норм, регламентирующих поведение участников дорожного движения.

В ходе этих мероприятий проводится обследование улично-дорожной сети, принимаются меры по совершенствованию организации дорожного движения, в т.ч. в местах концентрации ДТП с участием пешеходов производится установка дорожных ограждений с целью обеспечения безопасности дорожного движения; акцентируется внимание на необходимость предупреждения, выявления и пресечения нарушений, как со стороны пешеходов, так и водителей транспортных средств, допускающих нарушения правил проезда пешеходных переходов; особое внимание уделяется наличию световозвращающих элементов у пешеходов, разъяснению необходимости приобретения данных элементов с целью обеспечения личной безопасности при движении вблизи проезжей части в темное время суток.

Нередко эта категория участников создает аварийные ситуации, подвергая опасности водителей и пассажиров. Зачастую пешеходы сознательно нарушают Правила, переходя улицу в неустановленных местах, внезапно выходя на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих обзор водителю, или перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора. Иногда они просто идут по кратчайшему пути до ближайшей остановки, лавируя между движущимися на скорости автомобилями, причем пешеходный переход может находиться рядом.

Основными причинами совершения ДТП с участием данной категории участников дорожного движения являются:

- нарушение ПДД самими пешеходами, в т.ч. переход проезжей части вне установленного места, отсутствие при движении в темное время суток световозвращающих элементов:

- также, одной из причин гибели и травмирования пешеходов на дорогах является недисциплинированность водителей, и невыполнение требований Правил, в части проезда ими нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам.

Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают пьяные пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Поведение пьяного невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять необходимые меры предосторожности: остановиться, объехать пьяного на таком расстоянии, чтобы тот не смог натолкнуться на автомобиль. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть, такие аварии заканчиваются тяжелыми последствиями.

Наибольший уровень пешеходного травматизма отмечается в осенне – зимний период и доля аварий с участием пешеходов достигает 60-70% от всех ДТП. Такое положение обусловлено тем, что в это время года короткий световой день. При движении в темноте по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом восприятие глазом световых контрастов становится хуже, чем при дневном свете, и труднее заметить пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, а после захода солнца становятся едва различимыми. А в неблагоприятных погодных условиях невыразительная фигура человека полностью сливается с темнотой, и с места водителя становится практически невидимой.

Ситуация усложняется еще и тем, что пешеходы, как правило, думают, что тот, кто за рулем, их уже заметил. Проводимый Госавтоинспекцией следственный эксперимент позволил установить, что в темноте из салона автомобиля человек в темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 м. При скорости60 км/чза одну секунду автомобиль проезжает около17 метров. За это время водитель только успеет сообразить, что или кто перед ним. Затормозить или удачно сманеврировать не всегда бывает и возможно, в том числе из-за скорости, состояния дорожного покрытия, наличия других препятствий. Поэтому возникает существенная необходимость сделать пешеходов, велосипедистов, гужевые повозки, коляски и прочее как можно более заметными, для увеличения расстояния с момента обнаружения. Для этих целей широко используются специальные светоотражающие аксессуары (значки, подвески, ленты).

Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом (элементами).

В крупных городах проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Несмотря на то, что при этом очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, здесь усматривается и личная беспечность пешеходов.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части и своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств. Есть еще одна важная обязанность у пешеходов, которая прописана в Правилах и должна неукоснительно соблюдаться: при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом. Водители будут только благодарны дисциплинированным пешеходам и принятым мерам безопасности с их стороны.

Что же касается обязанностей водителя – при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

Опасным является и движение вдоль тротуара, на котором движется много пешеходов, особенно если он узкий. Один из пешеходов может неожиданно выйти на проезжую часть. Часто это тот, кто движется спиной к водителю.

Дети являются самыми непредсказуемыми участниками дорожного движения, часто они пытаются перебежать дорогу. Они не осознают опасности, беззаботно выбегая на проезжую часть, иногда умышленно перебегают дорогу перед приближающимся автомобилем. А ведь самой страшной и самой трагической для нас, взрослых, является гибель или травмирование детей на дороге.

В 2018 году наблюдался значительный рост ДТП с участием детей-пешеходов по сравнению с 2017-м. За 8 месяцев зарегистрировано 27 ДТП (2017 – 10 ДТП) с юными пешеходами, в которых 27 детей получили травмы.

В настоящее время ответственность за нарушение Правил дорожного движения пешеходов, лиц, управляющих велосипедом, гужевой повозкой и иных участников дорожного движения стала более серьезной.

Что касается ответственности пешеходов согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, то она такова:

- в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, применяются штрафные санкции в размере от 24,5 до 73,5 рублей (от 1 до 3 базовых величин) или предупреждение. Если нарушение им Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 73,5 до 196 рублей (от 3 до 8 базовых величин). На сумму от 73,5 до 122,5 рублей (от 3 до 5 базовых величин) штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. В случае, если нарушение Правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, виновный подвергается штрафу от 122,5 до 490 рублей (от 5 до 20 базовых величин).

Пешеход должен действовать на дороге предельно осмотрительно. Несмотря на то, что на пешеходном переходе он имеет преимущество перед транспортными средствами, каждый обязан убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги.

Проблема «водитель–пешеход» уже давно превратилась в проблему общечеловеческих взаимоотношений. Водителям и пешеходам всегда следует помнить о строгом соблюдении Правил и взаимной вежливости на дороге – ведь в совокупности это является гарантией безопасности и должного порядка в сфере дорожного движения.

Необходимо посоветовать пешеходам – не противопоставлять себя водителю, а помнить, что он такой же пешеход, только на машине. Следует уяснить, что пешеходный переход – это не часть тротуара, а часть дороги и соответственно – зона повышенной опасности. Водители, будьте терпимее, не подрезайте пешеходов, а пропускайте их. Тогда они мысленно скажут вам спасибо.

Водители и пешеходы! Берегите себя и своих близких, соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы на дороге!

ОГАИ Мядельского РОВД