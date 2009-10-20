Медицинское и социальное обслуживание пожилых людей

Медицинское и социальное обслуживание пожилых людей осуществляется в соответствии с планом мероприятий
Министерства здравоохранения по выполнению подпрограммы «Социальная поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов», комплексной программой развития социального обслуживания на 2016-2020
годы. Оказание медицинской помощи пожилым осуществляется всеми организациями здравоохранения без ограничения по возрасту. Ежегодно пожилые люди осматриваются врачами-терапевтами, при необходимости привлекаются узкие специалисты. За истекший период 2018 года осмотрено 4700 человек. С целью лучшей организации стационарного лечения ветеранов в центральной районной и участковых больницах выделены наиболее комфортабельные палаты для ветеранов войн. На базе ГУ «Республимканский клинический госпиталь инвалидов Великой отечественной войны им. П.М.Машерова» имеется возможность пройти обследование и лечение лицам пожилого возраста и ветеранам войн. За истекший период текущего года такую возможность получили 80 человек.
В системе здравоохранения района для оказания паллиативной помощи инвалидам и лицам пожилого возраста развернуты 20 коек сестринского ухода в Свирской участковой больнице. За истекший период 2018 года на них пролечено 168 человек.


01 кастрычнiка 2018.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Медыцына

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