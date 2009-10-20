В СТРЕМЛЕНИИ К ЗДОРОВОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ

1 октября – День пожилых людей.

Устойчивой тенденцией последнего времени стало увеличение численности пожилых граждан во всем мире. Процесс «старения» населения характерен и для Беларуси, в том числе и для Мядельщины: за последние четыре года доля пожилого населения в районе увеличилась на 1,3%. Так называемый «третий возраст» открывает перед человеком новые перспективы. Нужно только уметь правильно формулировать свои задачи, а накопленный жизненный опыт обязательно поможет их решить.

Старение касается каждого из нас — молодых или старых, мужчин или женщин, богатых или бедных, независимо от того, где мы живем. Этот процесс неизбежен, но каждый человек стареет по-разному. Даже если мы молоды сердцем, нам необходимо поддерживать наше физическое, психическое и социальное благополучие, чтобы оставаться здоровыми и независимыми в пожилом возрасте. Это осень человеческой жизни. Она богата прожитыми годами, радостью удач, горечью переживаний и, наконец, мудростью и большим жизненным опытом.

Пожилой возраст связан со специфическими изменениями условий жизни, многие из которых имеют, к сожалению, негативную окраску. К ним принадлежат изменение физических возможностей, утрата общественного положения, связанная с выполняемой работой, изменение функций в семье… Существуют, разумеется, и позитивные стороны: наличие большого количества свободного времени, возможность заниматься любимым делом, посвящать себя развлечениям и хобби.

Медицина не владеет эликсиром молодости. В каждом организме заложена определенная биологическая программа, которую нужно пройти от начала до конца. А вот продлить жизнь — задача вполне реальная. Чем раньше человек начинает заботиться о своем здоровье, тем больше полноценных лет себе обеспечивает. Слагаемые долгожительства: философское отношение к невзгодам; правильный режим питания с ограничением по объему пищи и сдвигом в сторону растительных компонентов; регулярные интеллектуальные нагрузки; закаливание; адекватная возрасту физическая активность (в общей сложности 150 минут в неделю). Нужно бороться за активную старость, за здоровое долголетие, за длительное сохранение трудоспособности.

Люди всегда мечтали жить как можно дольше. Однако продление жизни привлекательно лишь при условии сохранения бодрости и сил, без признаков одряхления, которые так часто сопутствуют старости. Как говорили древние: «Лучшее средство продлить молодость — не сокращать себе жизнь». Большая ошибка в старости отгородиться от мира и ничего не делать. Надо продолжать активность, общаться с людьми. День пожилых людей — это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему поколению. В наших силах сделать его жизнь лучше, наполнить ее теплом и светом. Как это важно — не оставить стариков наедине со своими заботами и проблемами, суметь оказать им реальную помощь, поддержать добрым словом. Порой даже простое человеческое участие способно творить чудеса.

И. Гумниц, врач-гериатр УЗ «Мядельская ЦРБ».