Орденом Матери награждена 131 жительница Беларуси
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждена 131 жительница Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы сельскохозяйственных и промышленных предприятий, учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, обслуживания населения, домохозяйки. Среди награжденных зубной фельдшер Медновской участковой больницы учреждения здравоохранения “Брестская городская больница №2″ Наталья Гомберг, мастер народных ремесел Центра культуры Новополоцка Екатерина Карпович, учитель гимназии №58 города Гомеля Ирина Булацкая, бригадир молочнотоварной фермы сельскохозяйственного предприятия “Голынка” Зельвенского района Наталья Януль, санитарка Могилевской инфекционной больницы Наталья Цибульская, водитель троллейбуса филиала “Троллейбусный парк №4″ предприятия “Минсктранс” Лилия Качанович.
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