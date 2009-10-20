О проведении массового мероприятия

На основании распоряжения председателя Минского областного исполнительного комитета от 19 марта 2018 г. № 52р «О подготовке

и проведению Минского областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкi-2018», распоряжения

председателя Мядельского райисполкома от 25.09.2018 г. № 187-р «О проведении Минского областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкi-2018» в г. Мяделе» 29 сентября 2018 г. с 9 до 21 в г. Мяделе на площадях имени Шаранговича В.Ф., Ленина В.И., улицах Набережная, Школьная, 17 Сентября пройдет областной фестиваль- ярмарка тружеников села «Дажынкi-2018». На основании Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года во время проведения массовых мероприятий их организаторам и участникам, а также лицам, не являющимся их организаторами и участниками, запрещается реализация алкогольных напитков и пива в местах проведения массовых мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к ним территорий

да два часа до начала и на время проведения этих мероприятий за исключением случаев реализации алкогольных напитков и пива в организациях (рестораны, кафе и т.п.), имеющих право на их торговлю в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для запланированных ранее торжественных и ритуальных мероприятий.