Смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны»

С 11 сентября по 01 октября в НДЦ «Зубренок» проходит гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». В смене «За честь Отчизны» принимают участие воспитанники

специализированных кадетских учебных заведений, а также учащиеся кадетских (военно-патриотических) классов Республики Беларусь и Российской Федерации. 27 сентября в НДЦ «Зубренок» состоится торжественное мероприятие,

посвященное Дню Союзного государства «Славянской верности союз». В этот день пройдет конкурс поздравительных плакатов «День Союзного государства», торжественный марш-парад участников смены «За честь Отчизны», праздничный концерт с церемонией награждения победителей смены, кадетский бал «Во славу военного содружества». На торжественном мероприятии праздника, посвященного Союзному государству, «Славянской верности союз» будут присутствовать представители Министерства Министерства обороны Республики Беларусь, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.