Берегите своё сердце
Острый коронарный синдром — это группа симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. Это состояние сопровождается острым голоданием миокарда или формированием некроза сердечной мышцы.
Симптомы заболевания могут развиваться на фоне полного благополучия. На фоне нервного напряжения, повышенной физической нагрузки или в покое вдруг появляется сжимающая боль за грудиной, т.е. в середине грудной клетки, распространяющаяся в левую сторону, отдающая в левую руку, плечо, спину, челюсть, шею. Боль может охватывать и область солнечного сплетения и даже ключиц. Боль приходит внезапно, она резкая и довольно сильная, имеет чаще давящий, сжимающий, распирающий или жгучий характер, часто сопровождается слабостью, затруднением дыхания, появлением холодного пота. Иногда заболевание проявляет себя рвотой или неприятными ощущениями в желудке, перебоями в работе сердца или потерей сознания.
Если боль возникает во время физической нагрузки или во время ходьбы, нужно немедленно прекратить нагрузки, остановиться и сесть.
Если боль возникает в покое, в положении лежа — сразу же сесть с опущенными ногами.
Открыть окно, расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, обеспечить доступ свежего воздуха.
Принять 1 таблетку нитроглицерина под язык или вспрыснуть под язык 1 дозу нитратов. При отсутствии эффекта принять указанные препараты повторно (нитроглицерин в таблетках с интервалом в 5 минут, не более 3-х раз). В случае появления головных болей на прием нитроглицерина следует сочетать их прием с анальгетиками или валидолом.
Необходимо знать: если боль сопровождается резкой слабостью, бледностью, холодным потом, головокружением — это могут быть признаки
снижения артериального давления, и прием нитроглицерина противопоказан. В этих случаях следует лечь, сразу же вызвать врача скорой помощи.
При повышенном артериальном давлении принять внутрь или под язык 25 мг каптоприла либо другого быстродействующего гипотензивного препарата в необходимой дозе.
При появлении характерной боли, не проходящей после 3-х кратного приема нитроглицерина, следует немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, при этом до её прибытия разжевать таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Умение терпеть в данном случае — опасный враг.
Помните: самую эффективную своевременную помощь больному можно оказать только в первые
6-12 часов от начала развития симптомов.
Все пациенты, перенесшие острый коронарный синдром, после стационарного лечения в связи с данным заболеванием направляются в плановом порядке для проведения коронарографии и решения вопроса о необходимости оперативного лечения.
Чтобы гром не грянул:
- поддерживайте в норме артериальное давление и пульс;
- нормализуйте уровень сахара в крови;
- больше двигайтесь. Совсем не обязательно «бегать от инфаркта», достаточно гулять на свежем воздухе не менее получаса в день;
- бросьте курить: пристрастие к табаку — один из самых агрессивных факторов риска;
- постарайтесь снизить лишнюю массу тела, контролируйте свой вес.
При подозрении на острый инфаркт миокарда основная самопомощь заключается в немедленном вызове врача скорой медицинской помощи. Попытки больного самостоятельно добраться до поликлиники абсолютно недопустимы! Важное значение имеет соблюдение строгого постельного режима.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что неотложная помощь при стенокардии должна быть максимально ранней, так как своевременность её оказания имеет определяющее значение. Больным со стенокардией и с подозрением на острый инфаркт миокарда жизненно важно знать, когда следует обращаться за неотложной медицинской помощью и что делать до прибытия врача. Определенную помощь в получении этой необходимой информации могут оказать вышеизложенные рекомендации.
Е. Синица.
Врач-кардиолог УЗ «Мядельская ЦРБ»