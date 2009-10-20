Что надо знать об платежах за услуги ЖКХ

Периодически поступают обращения граждан, которых беспокоит обоснованность начисления организациями ЖКХ платежей за услуги, в том числе за вывоз твердых коммунальных отходов в домах, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют зарегистрированные граждане и которые используются в летний период как дача. Обращение с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам, и даже отказ от заключения договора на данную услугу не освобождает граждан от ее оплаты.

У городских жителей, имеющих загородные дачи или доставшиеся по наследству дома, возникал справедливый вопрос: проживаю на даче в летний сезон, а платить нужно круглый год. Для собственников одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых никто не прописан, изменениями в постановление Совмина, которые вступили в силу с 1 июля текущего года, предусматривается возможность с 1 октября приостанавливать оказание данной услуги на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию ЖКХ, оказывающую услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами или производящую расчет и начисление ее оплаты.

Для повышения мотивации потребителей к оснащению жилых помещений приборами индивидуального потребления тепла (далее — ИПУ) плательщикам, установившим их за счет собственных средств, при оплате счетов за потребленную тепловую энергию в течение трех лет будет предоставляться 10-процентная скидка.

А тем, у кого были установлены такие счетчики до 1 января этого года, но ими не пользовались, будет предоставлена скидка в 5% на отопление в течение 3 лет, если они начнут оплачивать предоставленную услугу по теплоснабжению по приборам. Эти льготы также ввели с 1 июля этого года. Тот же, кто по-прежнему собирается игнорировать возможность расчетов за тепло по показаниям ИПУ, рискует угодить в категорию безучетных потребителей со всеми вытекающими последствиями.

С октября начнет действовать новый порядок устранения допущенных исполнителем (организации, которые производят начисления за ЖКУ) ошибок, в результате которых приходится дополнительно начислять плательщику определенные суммы. Доначисление возможно производить только за три месяца. Но срок давности остается прежним (три года) в случаях, если недостаточное начисление производилось по вине гражданина. Например, если поменялся собственник, а об этом не было своевременно сообщено.

Также новыми изменениями уточнен порядок возврата ошибочно внесенных лишних сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Ранее лишние суммы не возвращались, а зачислялись в счет будущих платежей. Излишне уплаченные денежные средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги возвратят гражданину на основании его заявления в обслуживающую организацию ЖКХ при предоставлении документа, удостоверяющего личность, и платежных документов, подтверждающих факт оплаты ЖКУ. Постановлением предусмотрен также ряд уточняющих моментов, без которых раньше было возможно неоднозначное толкование законодательства. К примеру, если квартира в собственности двух и более граждан, начисление производится отдельно по каждому лицевому счету соразмерно доле в праве собственности.

Следует отметить, что официальное право трактовать (давать разъяснения) вышеуказанный нормативный акт предоставлено Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь (в части услуг по водоснабжению, водоотведению (канализации), техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилого дома, обращению с ТКО, теплоснабжению и горячему водоснабжению, техническому обслуживанию лифта) и Министерству энергетики Республики Беларусь (в части услуг газо- и электроснабжения).

Управление контроля отраслей хозяйства Комитета госконтроля Минской области.