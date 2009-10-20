Внимание конкурс!

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Положение о проведении районного квеста «Нивы солнечных хлебов»

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения районного квеста «Нивы солнечных хлебов» (далее — квест). Квест проходит в рамках проведения Минского областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2018», а также мероприятий, посвященных Году малой родины.

2. Основными целями квеста являются:

- приобщение к культурному наследию и природе Мядельского района;

- содействие развитию кругозора и формированию гражданских позиций, идейно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию духовно-нравственной культуры;

- организация культурного досуга жителей и гостей района.

3. Организацию по проведению квеста осуществляет отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мядельского райисполкома.

Порядок и условия проведения

4. В квесте могут принимать участие жители и гости района.

5. Прием заявок осуществляется с 05 по 21 сентября 2018 г.

6. Заявки на участие в квесте направляют в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома по т./факсу 54-5-05, на электронный адрес mydel_ok@mail.ru.

Консультации по вопросам участия и подготовки предоставляет ГУ «Мядельский музей народной славы» (тел. 55-1-12, 55-5-44) muzeum.mjadel@mail.ru.

7. Квест состоит из двух этапов.

Первый этап: участники квеста должны, используя интерактивную карту, https://drive.google.com/open?id=1VMEpJA28YC4_a6xLipu2UmiCsZ9UIRIt&usp=sharing;

- посетить экскурсионные объекты — соломенные скульптуры, установленные на территории района (каждый объект — 1 балл);

- сфотографироваться на фоне соломенных скульптур с хэштегом #областныедожинки. В целях соблюдения мер безопасности запрещается фотографироваться сидя либо стоя на соломенной композиции. В случае нарушения установленных правил жюри не рассматривает данных участников при подведении итогов квеста;

- выложить фотографии в социальные сети (Twitter, Facebook, ВКонтакте, Instagram) с приглашением посетить областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2018» в г. Мядель 22 сентября. За каждый посещенный объект участники получают 1 балл, а также учитывается количество «лайков».

Второй этап проходит в ГУ «Мядельский музей народной славы» 22 сентября 2018 года до 16.00.

Подведение итогов и награждение победителей

8. Состав жюри определяют организаторы квеста.

При подведении итогов квеста жюри определяет:

- участников, набравших наибольшее количество баллов;

- коллективы, организовавшие самую многочисленную группу участников;

- фотографии с интересной, нестандартной, креативной композицией участников квеста.

Жюри награждает победителей дипломами, памятными призами, сертификатами на посещение объектов Мядельского района.

9. Подведение итогов квеста и награждение победителей состоится 29 сентября 2018 года во время проведения Минского областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2018».

Финансирование10. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мядельского райисполкома (из средств, выделенных на мероприятия по молодежной политике), РС ОО «Белая Русь», управление по образованию, спорту и туризму Мядельского райисполкома, Мядельский РК ОО «БРСМ» и иные организации осуществляют финансирование на приобретение призов для победителей из собственных средств организаций.

Расходы, связанные с участием в квесте (передвижение, посещение музея (для взрослых) несут участники.