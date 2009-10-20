Столичная область вышла на старт «Бегущих городов»
27 августа в Минской области стартовал завершающий этап республиканской акции «Бегущие города» проекта #velcombegom. В течение 7 дней жителей Минска и региона приглашают выходить на пробежки в помощь детям. Заработанные километры пойдут в поддержку областному детскому центру медицинской реабилитации «Пуховичи».
Минская область стала последним белорусским регионом, в котором состоится благотворительная акция «Бегущие города». На протяжении июля-августа проект в рамках кампании #velcombegom уже поддержали жители 5 областей: Гомельской, Брестской, Витебской, Могилевской и Гродненской. Тысячи людей по всей стране выходили на спортивные старты, чтобы пробежать «километры добра» в общую копилку своего региона.
Принять участие в акции «Бегущие города» в Минской области смогут все желающие. С 27 августа по 2 сентября жителям региона необходимо выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а затем делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами: #velcombegom, #minsk. Каждый километр будет записан в общую копилку области.
А 29 августа в Несвиже состоится большой символический благотворительный забег, к которому смогут присоединиться все небезразличные жители Минска и Минской области. Он начнется в 17.30 в Старом парке у сцены и пройдет по маршруту вокруг Несвижского дворца Радзивиллов.
«Мы очень ценим инициативу компании velcom, которая предложила жителям страны не просто бегать, а бегать с пользой для себя и других. А именно — для помощи детям, которые нуждаются в нашей поддержке. Чтобы помочь детям, нам нужно выйти на спортивные старты и пробежать как можно больше «километров добра». Все они пойдут в помощь областному детскому центру медицинской реабилитации «Пуховичи», — заявил главный педиатр Минской области Дмитрий Лазарь.
По условиям акции «Бегущие города» жители шести областей Беларуси в течение 7 дней бегают в поддержку местного бенефициара — детского центра медицинской реабилитации. В Минской области им стал УЗ «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи». В нем проходят лечение дети и подростки в возрасте 5-18 лет с кардиологическими, пульмонологическими и ортопедотравматологическими заболеваниями.