От “разноса” правительству до выборов и международной политики – Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время кадровых назначений в правительство ответил на критические замечания в СМИ и интернете, передает корреспондент БЕЛТА.“Я обещал отреагировать на некоторые замечания нашего общества в СМИ, интернете. Беру негатив. Я уже говорил, что 90% населения абсолютно адекватно поддерживают эти решения. Но я беру негатив, который там прозвучал. Особенно в интернете, знаю, кто это пишет. Конечно, это те, которые, может быть, за этого Президента и не голосовали. Но тем не менее это часть нашего общества. Это граждане Беларуси. И не граждане, особенно россияне и украинцы. Поэтому я отследил вместе с пресс-службой всю эту информацию. И кратко хочу ответить”, – сказал Президент.О “разносе” правительству “Некоторые говорят, вот, Президент устроил разнос. Некая показательная порка, кадровые чистки. Никакой разнос, никакие чистки Президенту невыгодны. Потому что правительство формирует Президент. Да, он консультируется, изучает эти кандидатуры с общественными организациями… Но указ подписывает Президент по назначению членов правительства. И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос устроить? Это значит самому себе. Поэтому Президенту ну никак не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос”, – заявил белорусский лидер. “Но если правительство, назначенное Президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично, да еще не выполняет решения Президента…. Какая должна быть моя реакция? Я что, должен со стороны смотреть?” – поставил вопрос глава государства. “У нас есть примеры недалеко, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают. И вы знаете, какая реакция народа”, – добавил Александр Лукашенко.О “популизме” Александр Лукашенко отметил, что некоторые намекают на выборы и говорят о том, что принятые решения – это популизм. “Я когда прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские… Оказывается, у нас в 2020-м году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!” – подчеркнул Президент. О “приговоре системе” “Некоторые глубже смотрят: “Это – приговор системе”. То есть система власти, политика внутри страны не та, система плохая”, – рассказал Президент о некоторых комментариях людей. “Это кому-то хочется, чтобы был такой приговор системе. Или, как некоторые говорят: “Система пошатнулась”. Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась”, – заявил белорусский лидер. По его словам, другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы и власти, и развития Беларуси взамен той, которая существует. “Одна болтовня”, – обратил внимание глава государства. “И потом, я уже тоже обращал внимание. Ведь, если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами”, – сказал Президент. “Альтернативы никто не предложил”, – констатировал белорусский лидер. Александр Лукашенко также отметил, что некоторые говорят о необходимости привлекать на госдолжности управленцев из сферы бизнеса. “Не важно, откуда. Главное, чтобы он был профессионалом, опытным человеком. И если ты идешь в правительство, ты хотя бы представлять должен систему этого правительства”, – считает Президент. Звучат также предложения объявить открытый конкурс на должности в правительстве. “Мы насмотрелись в странах Восточной Европы, в России их проводили, в Украине, мы насмотрелись на эти конкурсы. И что?” – сказал глава государства. Он подчеркнул, что нужны опытные люди, умеющие что-то делать.О назначении “близких к себе” “Некоторые говорят, что Лукашенко сейчас назначит “близких к себе”. Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича (Румаса) вообще не знал. Знал его отца. Молодец, крепкий был человек. И внимательно к нему (Сергею Румасу) присматривался, несколько раз ему говорил свое мнение о его отце. Турчина я в основном узнал, когда поручил развивать IT-сферу. И многих других… И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в Комитет госконтроля, а потом вернулся обратно. Да нет, это моя практика проверять людей в разных ипостасях. И то, что он побыл в Комитете госконтроля, то, что он увидел через призму КГК развитие нашей экономики, все недостатки увидел – это благо, опыт. Что Петришенко вместе с Сергеем Николаевичем занимались формированием ЕАЭС, хорошо знают главного нашего экономического и политического партнера – Россию – это тоже очень важно. Им придется заниматься этими вопросами”, – рассказал Президент о том, по каким критериям осуществлялся подбор кандидатур.Аналогично и в отношении Романа Головченко, который ранее работал в военно-промышленном комплексе, а затем на дипломатических должностях. “Поэтому нет здесь случайных людей! Какой тут еще конкурс может быть? Что, таких как Петришенко и Головченко, куча, под триста человек, чтобы между ними конкурс проводить? Это выращенное новое поколение руководителей. И дай бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными и надежными людьми, чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения: коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарство и технику, которую мы закупали в больницы. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции!” – заявил глава государства. “Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было. Да, я уважаю людей, которые отдают себя полностью делу. Которые выполняют, может, даже и не свойственные для них функции. Потому что они любят свою страну и народ. Вот если вы все будете хотя бы так, как я, любить нашу Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа”, – резюмировал Президент. О “желании показать или показаться Путину” “Некоторые, особенно россияне, “плявузгают”, иначе не скажешь: “Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину”. Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения – в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения”, – сказал Президент. “Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: “Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть”. “Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня, – белорусы, россияне и украинцы”, – заявил Александр Лукашенко. “Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией – конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад – это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси”, – отметил Президент. Глава государства отметил, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад. “Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь – в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом”, – подчеркнул он.

Президент заявил, что у Беларуси блестящие отношения не только с Россией, но и, например, с КНР. “Запад – это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии. Там есть свободные инвестиции, что они и осуществляют в Беларуси. То же самое – КНР. Сейчас с мощной Индией выстраиваем отношения, они инвестируют сюда”, – продолжил белорусский лидер. “И потом, если некоторые россияне нас все время упрекают, что мы с Западом разговариваем, так, я думаю, надо на себя посмотреть. Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете?” – поставил вопрос глава государства. “Поэтому быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне”, – подчеркнул Александр Лукашенко. “Мы никогда не будем разрушать ни одно интеграционное объединение. Извините за нескромность, я являлся инициатором многих этих интеграционных объединений, еще начиная со времен Ельцина, и отказываться от этого я не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать”, – добавил Президент. О предложениях “всех сажать, а не увольнять” “Некоторые наши граждане слишком радикальны. И советуют Президенту: “Сажать всех надо, а не увольнять”. Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону. И их немало уже посадили – тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей…. Все будет по закону”, – подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко напомнил, что коррупция недопустима. “И вас хочу об этом предупредить особо. Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы – люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите. Это ваше право. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было”, – предупредил глава государства. “Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы – мои “дети”. Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства. – Прим. БЕЛТА) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков – и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе… Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там – обвал.. Как я могу работать с таким человеком?” – сказал белорусский лидер. О “наведении марафета” “Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же Президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к Президенту”, – сказал глава государства. “Ну и потом, то, что будет сделано, оно же там останется. Я же с собой это не заберу”, – подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, неприемлемо только одно: если наводят лоск с той стороны, откуда подъедет Президент. “Но вы знаете мою практику. Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу”, – сказал белорусский лидер. “Но люди должны понимать, что благосостояние, чистота и порядок в городе, на селе, в деревне зависят не только от чиновников, но и от самих этих людей, – добавил глава государства. – Поэтому если кто-то к приезду Президента сделает доброе дело, я буду только благодарен. Но это должно быть планово, люди должны видеть пользу от этого, это не должно быть показушным. Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет”

БЕЛТА