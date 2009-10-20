Охота без разрешения

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 15.37 КоАП, санкцией которой предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин с конфискацией ружей или без конфискации и с лишением специального права на осуществление охоты на диких животных.
Мядельская межрайонная инспекция напоминает, что охота разрешена только в пределах охотничьих угодий. Акватория Вилейского водохранилища, а также острова, находящиеся в ее пределах, не относятся к охотничьим угодьям. Соответственно осуществлять с них охоту – запрещено.
О всех случаях нарушения природоохранного законодательства просьба сообщать по телефону 8 01797 50740 в Мядельскую межрайонную инспекцию либо на «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беларусь – 8 017 39 00000, или на телефон 102. Вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена.
Заранее благодарим за сотрудничество!
Заместитель начальника
Мядельской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира
Р.К.Лесин
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