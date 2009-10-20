Охота без разрешения

Сотрудниками Мядельской межрайонной инспекции 11.08.2018 г., в день открытия летне-осенней охоты на водоплавающую и болотную дичь, выявлены двое жителей г. Минска, которые осуществляли охоту без надлежащего на то разрешения, находясь с расчехленными заряженными охотничьими ружьями в запрещенном для охоты месте, на острове, территория которого не входит в охотничьи угодья, расположенном в акватории Вилейского водохранилища вблизи д. Ермоличи Вилейского района, не имея при себе государственного удостоверения на право охоты, охотничьей путевки на добычу охотничьего животного и разрешения органа внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 15.37 КоАП, санкцией которой предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин с конфискацией ружей или без конфискации и с лишением специального права на осуществление охоты на диких животных.

Мядельская межрайонная инспекция напоминает, что охота разрешена только в пределах охотничьих угодий. Акватория Вилейского водохранилища, а также острова, находящиеся в ее пределах, не относятся к охотничьим угодьям. Соответственно осуществлять с них охоту – запрещено.

О всех случаях нарушения природоохранного законодательства просьба сообщать по телефону 8 01797 50740 в Мядельскую межрайонную инспекцию либо на «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беларусь – 8 017 39 00000, или на телефон 102. Вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Заместитель начальника

Мядельской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира

Р.К.Лесин