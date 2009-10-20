Ничтожная сделка
В судебной практике имеют место случаи, когда суд утверждает мировое соглашение, не убедившись в том, что такие действия сторон не противоречат закону и не нарушают ничьих прав и законных интересов. В таких случаях органами прокуратуры Минской области принимаются меры по опротестованию судебных постановлений, не основанных на законе.
Так, супругами Ивановыми (И. И. Ивановым и И. А. Ивановой) в период брака приобретен автомобиль, который был зарегистрирован на имя супруги. В 2016 году Иванова И. А. на основании договора купли-продажи переоформила его на свою мать Л. Сидорову. Полагая, что вышеуказанный договор купли-продажи транспортного средства являлся мнимой сделкой, совершенной лишь для вида с целью избежать раздела указанного имущества, истец И. И. Иванов просил установить факт ее ничтожности. Также просил взыскать с ответчиков — И. А. Ивановой и Л. Сидоровой понесенные им судебные расходы.
Определением районного суда между истцом И. И. Ивановым и ответчиками И. А. Ивановой и Л. Сидоровой утверждено мировое соглашение, по условиям которого в собственность И. И. Иванова перешел автомобиль «Рено Меган». В свою очередь И. И. Иванов обязался выплатить А. И. Ивановой за ее долю в автомашине 6548 рублей с рассрочкой платежей. Ответчик Л. Сидорова в течение месяца со дня подписания мирового соглашения обязалась выплатить И. И. Иванову 81 рубль 75 копеек в возврат государственной пошлины. Производство по делу суд прекратил, взыскав с истца и ответчиков в доход государства государственную пошлину.
Вместе с тем, в соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК Республики Беларусь судья не вправе утверждать мировое соглашение сторон в случае, если эти действия противоречат закону или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом интересы.
Так, истцом И. И. Ивановым к ответчикам И. А. Ивановой и
Л. Сидоровой в установленном законом порядке было заявлено лишь одно исковое требование — об установлении факта ничтожности сделки. При утверждении мирового соглашения на предложенных сторонами условиях суд не проверил, соответствуют ли действия по заключению мирового соглашения закону, не учел императивность нормы материального права, устанавливающей основания недействительности сделок и регулирующей спорные правоотношения. А именно: суд не учел, что заключение мирового соглашения по заявленному истцом требованию об установлении факта ничтожности сделки в силу закона недопустимо.
При таких обстоятельствах вывод суда о том, что достигнутое по делу мировое соглашение не противоречило закону, являлся необоснованным.
Кроме того, в соответствии со ст. 273 ГПК Республики Беларусь суд рассматривает дело лишь в пределах заявленного искового требования. В соответствующих случаях судья обязан разъяснить истцу его право заявить дополнительные требования. Однако проводить по собственной инициативе судебное разбирательство в отношении незаявленного требования суд может лишь в случаях, прямо предусмотренных ГПК Республики Беларусь и другими актами законодательства.
Утвердив мировое соглашение с указанием о переходе в собственность И. И. Иванова автомобиля «Рено Меган», суд вышел за пределы заявленных истцом требований, поскольку истец соответствующего требования в установленном законом порядке не заявлял.
Более того, утвержденное судом мировое соглашение не обеспечило примирения сторон и, фактически, не разрешило спор. Так, И. А. Иванова впоследствии обратилась в суд за исполнительным листом для последующего предъявления его к принудительному исполнению, то есть отсутствовало добровольное исполнение истцом условий указанного соглашения.
В связи с изложенным прокуратурой Минской области принесен протест в порядке надзора на определение суда об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу по иску И. И. Иванова к А. И. Ивановой и Л. Сидоровой об установлении факта ничтожности сделки. Суд надзорной инстанции согласился с доводами протеста прокурора. Постановлением президиума областного суда протест прокурора области удовлетворен, состоявшееся по делу судебное постановление отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
А. Мазовка.
Прокурор отдела прокуратуры области младший советник юстиции.