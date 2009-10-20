Утвержден бюджет прожиточного минимума

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь утвержден бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах июня 2018 года, действующий на период с августа 2018 г. по 31 октября 2018 г., который составляет 213,67 рубля. В связи с этим в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 30 июня 2017 г. № 33-З) (далее — Закон) пересмотрены размеры отдельных видов пособий семьям, воспитывающим детей, и на период с 1 августа по 31 октября 2018 года они будут выплачиваться в следующих размерах:- пособие в связи с рождением первого ребенка (10 БПМ) — 2136,70 руб.;- в связи с рождением второго и последующих детей (14 БПМ) — 2991,38 руб.;- пособие женщине, ставшей на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности (100% БПМ) — 213,67 руб.;- на ребенка-инвалида в возрасте от 3 до 18 лет (70% БПМ) — 149,57 руб.;- на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей (на других детей, если в семье воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, отец (отчим) является военнослужащим, проходящим срочную военную службу, альтернативную службу, оба родителя в полной семье либо единственный в неполной семье являются инвалидами 1 или 2 группы, а второй осуществляет уход за ним) — 106,84 руб. (50% БПМ);- пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет — 106,84 руб. (50% БПМ).В соответствии с изменениями в Закон, вступившими в силу с 01.07.2017 г., размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (далее — пособие по уходу до 3 лет) пересчитывается 2 раза в год: с 1 февраля и 1 августа в связи с ростом среднемесячной заработной платы. Так, в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников республики за 2 квартал 2018 года, которая составила 940,10 руб., на период с 1 августа 2018 года по 31 января 2019 года пособие по уходу до 3 лет выплачивается в следующих размерах:- на первого ребенка — 329,04 руб. (35% среднемесячной заработной платы);- на второго и последующего — 376,04 руб. (40% среднемесячной заработной платы);- на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет — 423,05 руб. (45% среднемесячной заработной платы).При назначении пособия по уходу за ребёнком до 3 лет законодательством определены случаи, когда пособие выплачивается в размере 50% от полного размера. К ним, в частности, относятся случаи, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, работает на условиях полного рабочего времени, неполного рабочего времени (более половины месячной нормы рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей; выполняет работу по гражданско-правовому договору; а также является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом (за исключением случаев приостановления ими деятельности в порядке, установленном законодательством, либо нахождения в процессе ликвидации).Все вышеуказанные пособия назначаются на основании лично поданного гражданином заявления с предоставлением пакета документов, указанных для соответствующего вида пособия в пунктах перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».Напоминаем, что согласно ст. 15 Закона при соблюдении определенных условий, право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье:- воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;- воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека;- отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу;- оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать (мачеха) или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.В ст. 24 Закона оговорены обстоятельства, влекущие прекращение выплаты государственных пособий, такие, как выезд ребенка за пределы Республики Беларусь сроком более чем на два месяца, проживание ребенка (детей) более 183 дней в году и (или) обучение в дневной форме получения образования за пределами Республики Беларусь, помещение ребенка в детское интернатное учреждение, учреждение образования с круглосуточным режимом пребывания и иные случаи, предусмотренные Законом.Получатели пособий обязаны сообщать о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты, не позднее пяти календарных дней после дня их наступления. Излишне выплаченные суммы пособий, в том числе вследствие непредставления либо несвоевременного представления сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия, подлежат возврату получателем пособия.Дополнительную информацию можно получить в районном отделе Фонда социальной защиты населения по телефонам: 55-3-20, 54-0-23, 54-0-03 и в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома по телефону: 55-3-44.

И. Лукашевич.

Начальник Мядельского райотдела

Миноблуправления ФСЗН.

Н. Лепухова.

Заведующий сектором

материально-бытового обеспечения и гендерных проблем управления по труду, занятости и социальной защите

Мядельского райисполкома.