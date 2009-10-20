Утвержден бюджет прожиточного минимума
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь утвержден бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах июня 2018 года, действующий на период с августа 2018 г. по 31 октября 2018 г., который составляет 213,67 рубля. В связи с этим в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 30 июня 2017 г. № 33-З) (далее — Закон) пересмотрены размеры отдельных видов пособий семьям, воспитывающим детей, и на период с 1 августа по 31 октября 2018 года они будут выплачиваться в следующих размерах:
- пособие в связи с рождением первого ребенка (10 БПМ) — 2136,70 руб.;
- в связи с рождением второго и последующих детей (14 БПМ) — 2991,38 руб.;
- пособие женщине, ставшей на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности (100% БПМ) — 213,67 руб.;
- на ребенка-инвалида в возрасте от 3 до 18 лет (70% БПМ) — 149,57 руб.;
- на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей (на других детей, если в семье воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, отец (отчим) является военнослужащим, проходящим срочную военную службу, альтернативную службу, оба родителя в полной семье либо единственный в неполной семье являются инвалидами 1 или 2 группы, а второй осуществляет уход за ним) — 106,84 руб. (50% БПМ);
- пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет — 106,84 руб. (50% БПМ).
В соответствии с изменениями в Закон, вступившими в силу с 01.07.2017 г., размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (далее — пособие по уходу до 3 лет) пересчитывается 2 раза в год: с 1 февраля и 1 августа в связи с ростом среднемесячной заработной платы. Так, в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников республики за 2 квартал 2018 года, которая составила 940,10 руб., на период с 1 августа 2018 года по 31 января 2019 года пособие по уходу до 3 лет выплачивается в следующих размерах:
- на первого ребенка — 329,04 руб. (35% среднемесячной заработной платы);
- на второго и последующего — 376,04 руб. (40% среднемесячной заработной платы);
- на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет — 423,05 руб. (45% среднемесячной заработной платы).
При назначении пособия по уходу за ребёнком до 3 лет законодательством определены случаи, когда пособие выплачивается в размере 50% от полного размера. К ним, в частности, относятся случаи, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, работает на условиях полного рабочего времени, неполного рабочего времени (более половины месячной нормы рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей; выполняет работу по гражданско-правовому договору; а также является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом (за исключением случаев приостановления ими деятельности в порядке, установленном законодательством, либо нахождения в процессе ликвидации).
Все вышеуказанные пособия назначаются на основании лично поданного гражданином заявления с предоставлением пакета документов, указанных для соответствующего вида пособия в пунктах перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
Напоминаем, что согласно ст. 15 Закона при соблюдении определенных условий, право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье:
- воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;
- воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека;
- отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу;
- оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей (мать (мачеха) или отец (отчим)) в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.
В ст. 24 Закона оговорены обстоятельства, влекущие прекращение выплаты государственных пособий, такие, как выезд ребенка за пределы Республики Беларусь сроком более чем на два месяца, проживание ребенка (детей) более 183 дней в году и (или) обучение в дневной форме получения образования за пределами Республики Беларусь, помещение ребенка в детское интернатное учреждение, учреждение образования с круглосуточным режимом пребывания и иные случаи, предусмотренные Законом.
Получатели пособий обязаны сообщать о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты, не позднее пяти календарных дней после дня их наступления. Излишне выплаченные суммы пособий, в том числе вследствие непредставления либо несвоевременного представления сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия, подлежат возврату получателем пособия.
Дополнительную информацию можно получить в районном отделе Фонда социальной защиты населения по телефонам: 55-3-20, 54-0-23, 54-0-03 и в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома по телефону: 55-3-44.
И. Лукашевич.
Начальник Мядельского райотдела
Миноблуправления ФСЗН.
Н. Лепухова.
Заведующий сектором
материально-бытового обеспечения и гендерных проблем управления по труду, занятости и социальной защите
Мядельского райисполкома.