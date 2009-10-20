«Вместе против коррупции!”

Генеральная прокуратура Республики Беларусь приглашает работающую, творческую и обучающуюся в различных учреждениях

образования Беларуси молодежь принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». В целях организации конструктивного международного сотрудничества, создания атмосферы нетерпимости в отношении коррупции и принятия совместных эффективных мер по борьбе с этим негативным социальным явлением, Беларусь, наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном, также принимает активное участие в деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Членами совета принято решение о проведении в названных странах

Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Организатором международного конкурса выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации, соорганизаторами – Генеральные прокуратуры Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить тематическую социальную рекламу в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Прием работ организован на официальном сайте международного

конкурса www . anticorruption . life . Там же размещены правила его проведения. Ответственными за взаимодействие при проведении международного конкурса определены представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь: заместитель начальника отдела информации Брылев Дмитрий Владимирович (р.т. + 375 17 328 55 86, e-mail: info @ prokuratura . gov . by );

заместитель начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Пучковский Андрей Антонович

(р.т. +375 17 203 51 33, e-mail: info @ prokuratura . gov . by ).