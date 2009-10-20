Реализация спиртных напитков запрещается
В соответствиии с распоряжением председателя Мядельского райисполкома от 18.07.2018 г. № 139-р «О проведении регионального культурно-массового мероприятия «Праздник озёр «Краса майго краю»в г. Мяделе на городском пляже по ул. Набережной 28 июля 2018 г. с 15.30 до 24.00
пройдет массовое мероприятие. На основании Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года во время проведения массовых мероприятий их организаторам и участникам, а также лицам, не являющимся их организаторами и участниками, запрещается реализация алкогольных напитков и пива в местах проведения массовых мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к ним территорий да два часа до начала и на время проведения этих мероприятий за исключением случаев реализации алкогольных напитков и пива в организациях (рестораны, кафе и т.п.), имеющих право на их торговлю в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для запланированных ранее торжественных и ритуальных мероприятий.
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