Реализация спиртных напитков запрещается

В соответствиии с распоряжением председателя Мядельского райисполкома  от 18.07.2018 г. № 139-р «О проведении регионального культурно-массового мероприятия «Праздник озёр «Краса майго краю»в г. Мяделе на городском пляже  по ул. Набережной 28 июля 2018 г. с 15.30 до 24.00  пройдет массовое мероприятие. На основании Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года   во время проведения массовых мероприятий их организаторам и участникам, а  также лицам, не являющимся их организаторами и участниками, запрещается реализация алкогольных напитков и пива в местах проведения массовых мероприятий  и в радиусе 500 метров  прилегающих к ним территорий да два часа до начала и на время проведения этих мероприятий за исключением случаев реализации алкогольных напитков и пива в организациях (рестораны, кафе и т.п.), имеющих право на их торговлю в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для запланированных ранее торжественных и ритуальных мероприятий.



19 лiпеня 2018.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Афіцыйна

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