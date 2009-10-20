Качество и безопасность

Уважаемые потребители! Приобретая товары легкой промышленности, убедитесь в их качестве и безопасности!

Качество и безопасность товаров, реализуемых на территории Республики Беларусь, – один из вопросов, стоящих на особом контроле у государства.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь на постоянной основе проводится работа по выявлению товаров, не соответствующих установленным законодательством требованиям к качеству и безопасности. Так, за 2017 год и истекший период 2018 года было проверено более 20 000 наименований продукции легкой промышленности, реализуемой на территории Республики Беларусь, из них более 90% – это товары, поставляемые по импорту.

За выявленные нарушения выдано 363 предписания об изъятии из обращения более 14 000 единиц непродовольственных товаров. К административной ответственности привлечено более 250 юридических и физических лиц на общую сумму более 25 000 рублей.

Типичными нарушениями при реализации товаров легкой промышленности (включая товары для детей) являются:

несоответствие по показателям безопасности «гигроскопичность» и «воздухопроницаемость»;

в изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей в возрасте до года декоративные элементы выполнены из синтетических материалов и непосредственно контактируют с кожей ребенка; соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях выполнены на изнаночную сторону;

в детской обуви не соблюдена высота каблука, применена недопустимая подкладка из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 %;

в туфлях ясельных применена открытая пяточная часть.

Внимание! Показатели воздухопроницаемости и гигроскопичности связаны с влиянием на теплообмен организма человека, участвуют в формировании так называемого микроклимата пододежного пространства, и их несоответствие установленным требованиям в одежде может привести к перегреву или переохлаждению организма, а также послужить одним из факторов, провоцирующих развитие простудных заболеваний или заболеваний кожи (дерматитов), аллергии.

Кроме того, большое число несоответствий установленным законодательством требованиям выявлено в детских игрушках (механических, электронных и радиоуправляемых) – по уровню шума, электромагнитной безопасности и миграции химических веществ.

Внимание! Высокие уровни шума, генерируемые игрушками, могут привести к нарушениям слуха у детей. Несоответствие по показателям электромагнитной безопасности – к возникновению травм или поражений током. В случаях, когда товары не соответствуют установленным требованиям по органолептическим показателям (запах, вкус), возможно проникновение в организм химических соединений со слюной или вдыхаемым воздухом, что может привести к интоксикации организма.

Внимание! В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре.

При совершении покупки важно обращать внимание на маркировку (состав изделий), возрастную адресованность.

При покупке изделий легкой промышленности, особенно детского ассортимента, следует отдавать предпочтение натуральным материалам, так как длительное ношение синтетических тканей, как правило, способствует нарушению теплового обмена организма (развитие потливости), аллергенности, накоплению статического электричества (приводит к утомляемости организма).

Внимание! В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 11 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» продавец обязан по требованию потребителя предоставить документы, подтверждающие качество товара.

Совершая покупку, необходимо требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии и др.)

Внимание! Будьте предельно внимательны при приобретении импортных товаров, реализуемых на выставках, ярмарках, вне торговых объектов.

Полезная информация для потребителей

На официальном сайте Государственного комитета по стандартизации размещены реестры, где потребители могут получить информацию о выданных сертификатах соответствия, опасной продукции и т.д.: