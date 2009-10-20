Что выявилось при проверке обоснованности использования средств на выплаты по государственному социальному страхованию и на санаторно-курортное лечение и оздоровление?
Имели место случаи назначения пособий по временной нетрудоспособности по листкам нетрудоспособности, выданным и оформленным с нарушением требований Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 9 июля 2002 года № 52/97 (далее — Положение № 52/97):
- по необоснованно выданным листкам нетрудоспособности назначалось пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом работающей бабушке в период, когда неработающая мать ребенка-инвалида получала пособие как лицо, осуществляющее уход за этим же ребенком-инвалидом (нарушен п. 52 Положения № 52/97):
- листок нетрудоспособности по беременности и родам выдан и принят к оплате единовременно на 128 календарных дней, а следовало на 126 календарных дней (нарушен п. 60 Положения № 52/97).
При проверке правильности назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (далее — пособие) наиболее часто встречались следующие нарушения норм Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 г. № 569 (далее — Положение № 569):
пособие назначено по день установления инвалидности включительно, а следовало — до дня установления инвалидности (нарушен п. 10 Положения № 569);
- пособие лицам, являющимся инвалидами (в случае заболевания, связанного с причиной инвалидности), назначено на период временной нетрудоспособности в связи с указанным заболеванием более чем на 60 календарных дней непрерывно (нарушен п. 11 Положения № 569);
- работнику, не имеющему льготы для исчисления пособия, пособие назначено в размере 100% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности, а следовало — в размере 80% (нарушен п. 16 Положения № 569);
- пособие назначено в размере 80% за первые 14 календарных дней нетрудоспособности, а следовало — за первые 12 дней (нарушен п. 16 Положения № 569);
- пособие, рассчитанное из тарифной ставки, назначено в размере, меньшем минимального (нарушен п. 16 Положения № 569);
- пособие в связи с уходом за больным членом семьи работнику, являющемуся молодым специалистом, обязательные страховые взносы на социальное страхование за которого уплачены менее чем за 6 месяцев до возникновения права на пособия, исчислено исходя из фактического заработка, а необходимо — в минимальном размере (нарушен п. 17 Положения № 569);
- пособие исчислено исходя из фактического заработка, а необходимо в минимальном размере (обязательные страховые взносы на социальное страхование уплачивались в соответствии с законодательством менее чем за 6 месяцев до возникновения права на пособия) (нарушен п. 17 Положения № 569);
- пособие лицам, осуществляющим уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, назначено в размере 80%, а следовало — в размере 100% (нарушен п. 18 Положения № 569);
- гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеющим льготу для исчисления пособия, пособия назначены в размере 80% за первые 12 календарных дней, а следовало — в размере 100% (нарушен подп. 18.2 п. 18 Положения № 569);
- неверно определен размер пособия по временной нетрудоспособности в случае нарушения режима, предписанного врачом (нарушен п. 19 Положения № 569);
- неверно определен размер пособия в связи с травмой, причиной которой явилось потребление алкоголя (нарушен подп. 19.1 п. 19 Положения № 569);
- неверно определен среднедневной заработок для определения среднедневного размера пособия, при отработке не всех дней по графику работы премия учитывалась не пропорционально отработанному времени, а в полном размере (нарушен
п. 21 Положения № 569);
- неверно определено число отработанных календарных дней расчетного периода, на которые делится заработок (не исключены периоды трудового отпуска, временной нетрудоспособности) (нарушен
п. 22 Положения № 569);
- при исчислении пособия исходя из тарифной ставки применялся размер среднедневного заработка, определенного на дату начала случая нетрудоспособности, а следовало среднедневной заработок определять для каждого месяца, в котором имели место временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам (нарушен п. 23 Положения № 569);
- при отработке менее 30 календарных дней в расчетном периоде неверно определен среднедневной заработок для исчисления пособия, надо — из тарифной ставки (оклада) (без надбавок и повышений) работника, установленной(ого) на день возникновения права на пособия, а был определен — из заработной платы (нарушен
п. 23 Положения № 569);
- в заработок для исчисления пособий включались выплаты, носящие единовременный характер, доплаты за работу по совместительству (нарушен п. 24 Положения № 569).
При проверке правильности назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, наиболее часто встречались следующие нарушения норм Закона Республики Беларусь № 7-3 «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012 г. (далее — Закон № 7-3):
- неверно определены размеры пособий на рождение ребенка, и женщинам, ставшим на учёт до 12-недельного срока беременности, размер назначаемых и выплачиваемых пособий определялся на дату предоставления документов, а не на дату рождения ребенка (нарушены ст. 10, 11 Закона № 7-3);
- пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет (далее — пособие по уходу до 3 лет) назначено до дня достижения ребенком возраста 3-х лет, а следовало — по день достижения ребенком возраста 3 лет включительно (нарушена ст. 13 Закона № 7-3);
- в связи с тем, что женщина (мать ребенка) прервала отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и вышла на работу на условиях полного рабочего времени, пособие продолжалось выплачиваться в полной сумме, а следовало в размере 50% с месяца, следующего за месяцем выхода на работу (нарушена
ст. 13 Закона № 7-3);
- пособия по уходу до 3 лет на первого ребёнка выплачивались в размерах, установленных как на второго и последующих детей (нарушена ст. 13 Закона № 7-3);
При проверке правильности назначения и выплаты ежемесячных пособий семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (далее — пособие семьям) установлены следующие нарушения Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в
возрасте до 3 лет, утвержденного Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 г. № 572 (далее — Указ № 572):
- при увеличении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения не производились перерасчеты размеров пособий семьям, а выплачивались в прежнем размере (нарушен п. 1 Указа № 572);
- неверно определен день возникновения права на пособие семье (пособие назначено со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы, установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам, а следовало — со дня рождения младшего ребенка) (нарушен п. 2 Указа № 572);
- неверно определен период выплаты пособия семье (выплачивалось до дня достижения ребенком возраста 3-х лет, а следовало — на период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет по день достижения им возраста 3 лет включительно) (нарушен п. 2 Указа № 572).
В нарушение п. 32 Закона Республики Беларусь от 12.11.2001 г. № 55-3 «О погребении и похоронном деле» неверно определен размер пособия на погребение (пособие выплачено в размере средней заработной платы работников в республике за прошлый месяц относительно месяца наступления смерти, а следовало — в размере средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти).
При проверке правильности использования средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление допускаются нарушения:
- плата за путевку, приобретенную за счет средств государственного социального страхования, несвоевременно вносилась в кассу организации по месту работы получателя путевки и перечислялась в бюджет Фонда (нарушен п. 16 Положения о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 г. № 542 (далее — Указ № 542);
- неверно определен размер платы за путевку, а именно использованы данные Национального статистического комитета о размере начисленной среднемесячной заработной платы работников Республики Беларусь (далее — среднемесячная заработная плата работников) за прошлый месяц относительно месяца выдачи путевки, а следовало — в размере среднемесячной заработной платы работников за позапрошлый (нарушен п. 15 Положения № 542).
По всем возникающим вопросам обращаться в Мядельский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения (г. Мядель, ул. Нарочанская, 9, тел. 55-3-20, 54-0-23, 54-0-03). Информация также размещена на сайте Мядельского райисполкома.
И. Лукашевич.
Начальник районного отдела
Миноблуправления Фонда.
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